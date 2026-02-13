Ηράκλειο: Εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με βαριοπούλα κατά επιχειρηματία, DNA «καίει» προφυλακισμένο 29χρονο

Το χρονικό της υπόθεσης - Γενετικό υλικό που βρέθηκε σε ένα καπέλο φέρεται να αποκάλυψε τον νεαρό

Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν στην υπόθεση της επίθεσης με βαριοπούλα σε βάρος Κρητικούκαι τουτου, που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 στην περιοχή του Γιόφυρου, στο Ηράκλειο Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr , γενετικό υλικό που ανιχνεύθηκε σε αντικείμενο το οποίο βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης φέρεται να ταυτοποιείται με 29χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για υπόθεση ανθρωποκτονίας.Η επίθεση είχε σημειωθεί μεσημβρινές ώρες Σαββάτου, τον Σεπτέμβριο του 2024 . Ο 57χρονος επιχειρηματίας και ο 29χρονος γιος του, οι οποίοι διατηρούν εταιρεία διανομών με δραστηριότητα σε όλη την Κρήτη, κινούνταν με το όχημά τους στην περιοχή του Γιόφυρου όταν αντιλήφθηκαν ότι τους ακολουθούσε λευκό επιβατηγό αυτοκίνητο.Όπως κατέθεσαν, το ίδιο όχημα είχε θεαθεί νωρίτερα έξω από την επιχείρησή τους.Λίγο αργότερα, δύο άτομα αποβιβάστηκαν από το ύποπτο όχημα και επιτέθηκαν εναντίον τους.Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, ο ένας κρατούσε βαριοπούλα και επιχείρησε να πλήξει έναν από τους δύο άνδρες. Το χτύπημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, με τη βαριοπούλα να καταλήγει στο πίσω δεξί μέρος του οχήματός τους.Οι φωνές των παθόντων και η παρουσία διερχόμενων πολιτών φέρεται να απέτρεψαν τα χειρότερα. Οι δράστες επιβιβάστηκαν εκ νέου στο αυτοκίνητό τους και διέφυγαν.Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή πληροφοριών, από τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου. Από την ανάλυση υλικού καμερών ασφαλείας προέκυψε ότι η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος των δραστών ήταν παραποιημένη καιΗ έρευνα οδήγησε στα Χανιά, όπου διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, τα δύο τελευταία ψηφία της πινακίδας είχαν αλλοιωθεί με μαρκαδόρο. Το αυτοκίνητο είχε ενοικιαστεί από άνδρα με ποινικό παρελθόν.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ενοικιαζόμενο όχημα έφερε χτύπημα στο πίσω δεξί μέρος, συμβατό με την περιγραφή των παθόντων για το πλήγμα της βαριοπούλας.Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, σχηματίστηκε και διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη δικογραφία σε βάρος του φερόμενου ως ηθικού αυτουργού -με τον οποίο οι παθόντες φέρονται να είχαν σοβαρή αστική αντιδικία- καθώς και σε βάρος του άνδρα που είχε ενοικιάσει το όχημα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνωρίστηκε ως ένας εκ των φυσικών αυτουργών.Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της απλής σωματικής βλάβης, της πλαστογραφίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Το καπέλο και η εξέλιξη με το DNA Καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις θεωρείται το καπέλο που έπεσε από το κεφάλι ενός εκ των δραστών κατά τη διάρκεια της επίθεσης και εντοπίστηκε στο σημείο.



Το αντικείμενο εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για ανάλυση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο καπέλο ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό που φέρεται να ταυτοποιείται με 29χρονο Έλληνα, ήδη προφυλακισμένο για υπόθεση δολοφονίας που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα.



Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν την έρευνα και τη Δικαιοσύνη να έχει τον τελικό λόγο για την αξιοποίηση των στοιχείων.