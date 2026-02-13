Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Ηράκλειο: Εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με βαριοπούλα κατά επιχειρηματία, DNA «καίει» προφυλακισμένο 29χρονο
Το χρονικό της υπόθεσης - Γενετικό υλικό που βρέθηκε σε ένα καπέλο φέρεται να αποκάλυψε τον νεαρό
Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν στην υπόθεση της επίθεσης με βαριοπούλα σε βάρος Κρητικού επιχειρηματία και του γιου του, που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 στην περιοχή του Γιόφυρου, στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr, γενετικό υλικό που ανιχνεύθηκε σε αντικείμενο το οποίο βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης φέρεται να ταυτοποιείται με 29χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για υπόθεση ανθρωποκτονίας.
Το χρονικό της επίθεσηςΗ επίθεση είχε σημειωθεί μεσημβρινές ώρες Σαββάτου, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο 57χρονος επιχειρηματίας και ο 29χρονος γιος του, οι οποίοι διατηρούν εταιρεία διανομών με δραστηριότητα σε όλη την Κρήτη, κινούνταν με το όχημά τους στην περιοχή του Γιόφυρου όταν αντιλήφθηκαν ότι τους ακολουθούσε λευκό επιβατηγό αυτοκίνητο.
Η έρευνα και το ενοικιαζόμενο όχημαΣύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή πληροφοριών, από τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου. Από την ανάλυση υλικού καμερών ασφαλείας προέκυψε ότι η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος των δραστών ήταν παραποιημένη και δεν αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Το καπέλο και η εξέλιξη με το DNAΚαθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις θεωρείται το καπέλο που έπεσε από το κεφάλι ενός εκ των δραστών κατά τη διάρκεια της επίθεσης και εντοπίστηκε στο σημείο.
Το αντικείμενο εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για ανάλυση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο καπέλο ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό που φέρεται να ταυτοποιείται με 29χρονο Έλληνα, ήδη προφυλακισμένο για υπόθεση δολοφονίας που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν την έρευνα και τη Δικαιοσύνη να έχει τον τελικό λόγο για την αξιοποίηση των στοιχείων.
