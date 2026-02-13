Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Χανιά: Κρατούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια για φόνο συγκρατούμενού του
Το περιστατικό συνέβη στις 20 Ιουλίου του 2019 όταν ομάδα Αλβανών κρατούμενων συνεπλάκη με ομάδα Πακιστανών
Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο εκδικάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας ενός κρατούμενου στις φυλακές Χανίων στην Αγυιά μέσα στο κελί του.
Το περιστατικό είχε συμβεί στις 20 Ιουλίου του 2019 όταν ομάδα Αλβανών κρατούμενων συνεπλάκη με ομάδα Πακιστανών με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τρία άτομα εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά καθώς χτυπήθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι.
Ο κρατούμενος, Πακιστανικής καταγωγής, διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Χανίων όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και επι δύο ημέρες έδινε μάχη για την ζωή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά τελικά υπέκυψε στο βαρύ τραύμα του.
Για την δολοφονία συνελήφθησαν τέσσερεις κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της φυλακής.
Από τους τέσσερεις, ο ένας, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια παρέμενε σε φυλακές, κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκτονία, και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο. Οι άλλοι τρείς αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών.
Πηγή: flashnews
