Χαλκίδα: Σταθμευμένο ΙΧ μέσα σε σούπερ μάρκετ τυλίχθηκε στις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκίδα φωτιά

Χαλκίδα: Σταθμευμένο ΙΧ μέσα σε σούπερ μάρκετ τυλίχθηκε στις φλόγες

Περαστικοί ειδοποίησαν τις Αρχές  - Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά

Χαλκίδα: Σταθμευμένο ΙΧ μέσα σε σούπερ μάρκετ τυλίχθηκε στις φλόγες
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε χώρο σούπερ μάρκετ στη Χαλκίδα, δίπλα σε μηχάνημα ΑΤΜ.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα evima.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:30 το πρωί, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Περαστικοί είδαν το όχημα να τυλίγεται ξαφνικά στις φλόγες και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, μαζί με άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα και στις εγκαταστάσεις του καταστήματος.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε εικόνες από τη στιγμή που το ΙΧ τυλίγεται στις φλόγες:

Χαλκίδα: Σταθμευμένο ΙΧ μέσα σε σούπερ μάρκετ τυλίχθηκε στις φλόγες
Χαλκίδα: Σταθμευμένο ΙΧ μέσα σε σούπερ μάρκετ τυλίχθηκε στις φλόγες

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης