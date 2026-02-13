Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Χαλκίδα: Σταθμευμένο ΙΧ μέσα σε σούπερ μάρκετ τυλίχθηκε στις φλόγες
Περαστικοί ειδοποίησαν τις Αρχές - Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε χώρο σούπερ μάρκετ στη Χαλκίδα, δίπλα σε μηχάνημα ΑΤΜ.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα evima.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:30 το πρωί, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Περαστικοί είδαν το όχημα να τυλίγεται ξαφνικά στις φλόγες και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, μαζί με άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα και στις εγκαταστάσεις του καταστήματος.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Δείτε εικόνες από τη στιγμή που το ΙΧ τυλίγεται στις φλόγες:
