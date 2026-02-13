Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φανάρι και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
τροχαίο Θεσσαλονίκη

Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φανάρι και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΕΚΑΒ δεν δέχθηκε κάποια κλήση για το περιστατικό - Άγνωστο το πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος

Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φανάρι και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Καυτατζόγλου και λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια το όχημα αναποδογύρισε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα.

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgdkt2q8b28x)

Στο σημείο έσπευσε γερανός, ο οποίος ρυμούλκησε το όχημα, αποκαθιστώντας σταδιακά την κυκλοφορία.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο περιστατικό εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.

Κλείσιμο
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ δεν δέχθηκε κάποια κλήση για το συμβάν, ενώ εκτιμάται πως στο όχημα επέβαινε μόνο ένα άτομο.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης