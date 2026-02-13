Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φανάρι και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΕΚΑΒ δεν δέχθηκε κάποια κλήση για το περιστατικό - Άγνωστο το πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Καυτατζόγλου και λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια το όχημα αναποδογύρισε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα.
Στο σημείο έσπευσε γερανός, ο οποίος ρυμούλκησε το όχημα, αποκαθιστώντας σταδιακά την κυκλοφορία.
Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο περιστατικό εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ δεν δέχθηκε κάποια κλήση για το συμβάν, ενώ εκτιμάται πως στο όχημα επέβαινε μόνο ένα άτομο.
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:
