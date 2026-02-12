To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:Love Story χωρίς τέλοςH νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι και οι αποκαλύψεις για τη μοιραία σχέση που διακόπηκε πριν προλάβει να σωθείΤο τελευταίο θαύμα του ArmaniΜπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως στην έναρξη των χειμερινών ολυμπιακών αγώνων η παρουσία του μεγάλου Ιταλού σχεδιαστή ήταν ολοζώντανη«Ο ανεκπλήρωτος έρωτας γίνεται και καταφύγιο»Το βραδυφλεγές ξεδίπλωμα της προσωπικότητάς του προκαλεί εκκωφαντική έκρηξη μέσα από έναν ρόλο sur mesure, στην παράσταση «Ενα κάποιο κενό»Το prison drama, η κομεντί & το υπέροχο τώραΕξαιρετική στο θεατρικό «Intra Muros» και απολαυστική στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», λέει ότι προτιμά να απολαμβάνει το σήμερα όχι επειδή δεν κάνει όνειρα, αλλά επειδή νιώθει καλά με όσα κάνειΕνας Ελληνας στην κορυφή των διεθνών εκδόσεωνΜπορεί μια εθνική οικονομική κρίση να λειτουργήσει ως βατήρας που σε εκτινάσσει στην επιτυχία; Για τον φωτογράφο και συνιδρυτή του αγγλόφωνου περιοδικού «Dapper Dan», σίγουρα ναιΑκόμα:Στην κορυφή του ΧόλιγουντΤα trivia & τα ρεκόρ του τρέιλερ-φαινόμενοΟ έρωτας στα χρόνια της οικειότηταςΗ παντοκρατορία του total black & το αυτοκρατορικό μπλε στο μπουντουάρToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Μην το χάσετε!