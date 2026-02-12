To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ & Καρολίν Μπεσέτ
Love Story χωρίς τέλος
H νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι και οι αποκαλύψεις για τη μοιραία σχέση που διακόπηκε πριν προλάβει να σωθεί

Μιλάνο-Κορτίνα 2026
Το τελευταίο θαύμα του Armani
Μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως στην έναρξη των χειμερινών ολυμπιακών αγώνων η παρουσία του μεγάλου Ιταλού σχεδιαστή ήταν ολοζώντανη

Αντώνης Καρυστινός
«Ο ανεκπλήρωτος έρωτας γίνεται και καταφύγιο»
Το βραδυφλεγές ξεδίπλωμα της προσωπικότητάς του προκαλεί εκκωφαντική έκρηξη μέσα από έναν ρόλο sur mesure, στην παράσταση «Ενα κάποιο κενό»

Αμαλία Νίνου
Το prison drama, η κομεντί & το υπέροχο τώρα
Εξαιρετική στο θεατρικό «Intra Muros» και απολαυστική στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», λέει ότι προτιμά να απολαμβάνει το σήμερα όχι επειδή δεν κάνει όνειρα, αλλά επειδή νιώθει καλά με όσα κάνει

Βασίλης Καρύδης
Ενας Ελληνας στην κορυφή των διεθνών εκδόσεων
Μπορεί μια εθνική οικονομική κρίση να λειτουργήσει ως βατήρας που σε εκτινάσσει στην επιτυχία; Για τον φωτογράφο και συνιδρυτή του αγγλόφωνου περιοδικού «Dapper Dan», σίγουρα ναι

Ακόμα:

Μαργκότ Ρόμπι
Στην κορυφή του Χόλιγουντ

The Devil Wears Prada 2
Τα trivia & τα ρεκόρ του τρέιλερ-φαινόμενο

Ντέρεκ Ρίτζερς
Ο έρωτας στα χρόνια της οικειότητας

Μόδα & Ομορφιά
Η παντοκρατορία του total black & το αυτοκρατορικό μπλε στο μπουντουάρ

To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!
