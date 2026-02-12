Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, τα είχαν κρύψει στο καπό του αυτοκινήτου
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Συλλήψεις Αστυνομία

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 19 νάιλον συσκευασίες ηρωίνης

Δύο άνδρες ηλικίας 30 και 25 ετών συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή του Ασπροπύργου να έχουν κρυμμένες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη στο καπό του αυτοκινήτου τους, με σκοπό τη διακίνηση τους.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 19 νάιλον συσκευασίες ηρωίνης συνολικού μεικτού βάρους 323,4 γραμμαρίων, δύο κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διευθέτηση της υπόθεσης.

