Φωτιά σε διώροφο σπίτι στην Πάτρα, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Φωτιά σε διώροφο σπίτι στην Πάτρα, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο

Επιχειρούν 17 πυροσβέστες με έξι οχήματα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (12/2) σε διώροφο σπίτι στην οδό Αριστοτέλους στο Νέο Σούλι της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

