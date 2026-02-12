Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Φωτιά σε διώροφο σπίτι στην Πάτρα, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Φωτιά σε διώροφο σπίτι στην Πάτρα, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Επιχειρούν 17 πυροσβέστες με έξι οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (12/2) σε διώροφο σπίτι στην οδό Αριστοτέλους στο Νέο Σούλι της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα