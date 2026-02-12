Κρήτη: Τραυματίστηκε 10χρονος και η μητέρα του σε τροχαίο στο Ηράκλειο
Κρήτη: Τραυματίστηκε 10χρονος και η μητέρα του σε τροχαίο στο Ηράκλειο

Δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο

Τραυματίστηκε 10χρονος και η μητέρα του σε τροχαίο στο Ηράκλειο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στα Καμίνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας μητέρας και του 10χρονου παιδιού της.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.
Τραυματίστηκε 10χρονος και η μητέρα του σε τροχαίο στο Ηράκλειο
Τραυματίστηκε 10χρονος και η μητέρα του σε τροχαίο στο Ηράκλειο


Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τόσο η μητέρα όσο και το παιδί δεν φέρουν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς κυρίως λόγους.

Και τα δύο οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.
