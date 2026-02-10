Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτια σε Φυλή και Αχαρνές και ξηλώνουν καλώδια 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαρνές Φυλή Ρευματοκλοπή Ρομά Αστυνομική επιχείρηση

Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτια σε Φυλή και Αχαρνές και ξηλώνουν καλώδια 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές

Δείτε το βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση

Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτια σε Φυλή και Αχαρνές και ξηλώνουν καλώδια 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές
Σε 12 συλλήψεις και στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές προχώρησαν οι αρχές σε οικισμούς Ρόμα σε Φυλή και Αχαρνές.

Στην ειδική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Φεβρουαρίου συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ενώ βεβαιώθηκαν και 20 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές και συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση 

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 12 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε στις 9/10-2-2026 σε Φυλή και Αχαρνές

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης