Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτια σε Φυλή και Αχαρνές και ξηλώνουν καλώδια 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές
Δείτε το βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση
Σε 12 συλλήψεις και στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές προχώρησαν οι αρχές σε οικισμούς Ρόμα σε Φυλή και Αχαρνές.
Στην ειδική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Φεβρουαρίου συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ενώ βεβαιώθηκαν και 20 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.
Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές και συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση
