Τα πρώτα 11 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν από τις 20 Φεβρουαρίου και πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Αναλυτικά τι προβλέπει το σχέδιο των ΕΛΤΑ για την εξυπηρέτηση των πολιτών μετά το κλείσιμο των καταστημάτων

πρώτων 11 καταστημάτων τους δρομολογούν τα 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάταξης του πανελλαδικού δικτύου εξυπηρέτησης. Πρόκειται για το πρώτο κύμα αναστολών λειτουργίας, πριν από τη γενικότερη μείωση του αριθμού των ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων που έχει ανακοινωθεί για το 2026.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, τα συγκεκριμένα καταστήματα παύουν τη λειτουργία τους και το έργο τους μεταφέρεται σε κοντινά πρακτορεία συνεργατών ή σε άλλα σημεία εξυπηρέτησης της ίδιας περιοχής. Οι μεταβολές αφορούν περιοχές όπου, όπως αναφέρεται, υπάρχουν ήδη εναλλακτικές επιλογές εξυπηρέτησης και τραπεζική κάλυψη μέσω ΑΤΜ ή τραπεζικών καταστημάτων.



Τα 11 καταστήματα που κλείνουν από τις 20 Φεβρουαρίου είναι τα εξής:







- Λεχαινά Ηλείας



- Αλεξάνδρεια Ημαθίας







- Παραμυθιά Θεσπρωτίας



- Κουφάλια Θεσσαλονίκης



- Νεάπολη Λακωνίας



- Σκάλα Λακωνίας



- Αλμυρός Μαγνησίας



- Στυλίδα Φθιώτιδας



Για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές, οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ μεταφέρονται σε πρακτορεία που βρίσκονται σε απόσταση από 200 έως 700 μέτρων από το κατάστημα που κλείνει, με τα ΕΛΤΑ να επισημαίνουν ότι στα νέα σημεία παρέχεται το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών θυρίδας. Εξαίρεση αποτελούν οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank, για τις οποίες –σύμφωνα με την ανακοίνωση– οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τραπεζικά καταστήματα και ΑΤΜ που λειτουργούν στις ίδιες περιοχές.



Όπως διευκρινίζεται, σε κάθε περίπτωση προβλέπεται μεταβατική περίοδος με παράλληλη λειτουργία του παλιού και του νέου σημείου εξυπηρέτησης, καθώς και επιτόπια υποστήριξη από προσωπικό των ΕΛΤΑ προς τους νέους πράκτορες. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ταχυδρομική διανομή συνεχίζεται χωρίς καμία αλλαγή, ενώ αναφέρεται ότι καμία θέση εργασίας τακτικού προσωπικού δεν καταργείται.



Τα συγκεκριμένα 11 καταστήματα αποτελούν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αναδιάταξης του δικτύου, με επόμενες μεταβάσεις να έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα.



Τι αναφέρουν τα ΕΛΤΑ για τα 11 καταστήματα που κλείνουν 1. Αλιβέρι: Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στο Αλιβέρι μεταφέρονται από 20.02 σε πλησίον σημείο συνεργάτη ΕΛΤΑ. Στα 490 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Κωνσταντίνου Παππά. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



2. Λεχαινά Ηλείας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στα Λεχαινά θα μεταφέρει από 20.02 τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικού συνεργάτη, του κ. Κώστα Δουμά. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



3. Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ της Αλεξάνδρειας Ημαθίας θα μεταφέρει από 20.02 τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 600 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο της τοπικής συνεργάτιδας, κ. Γεωργίας Μπεντίλα. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



4. Αρχάνες Ηρακλείου : Το κατάστημα ΕΛΤΑ στις Αρχάνες από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 200 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικού συνεργάτη, του κ. Δημήτριου Βογιατζή. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικά καταστήματα και ΑΤΜs. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



5. Παραμυθιά Θεσπρωτίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στην Παραμυθιά από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής Στα 340 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier του τοπικού συνεργάτη, κ. Βασίλειου Θωμά. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



6. Κουφάλια Θεσσαλονίκη: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στα Κουφάλια από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, με την επωνυμία ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ Ι. – ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΟΣ Δ. Ι.Κ.Ε.. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως, ενδεικτικά, πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



7. Σοφάδες Καρδίτσας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στους Σοφάδες από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικής συνεργάτιδας, της κ. Αριστέας Μαλάμη. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό καταστήμα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



8. Νεάπολη Λακωνίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Νεάπολη από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Αντώνιου Μπιλλίνη. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



9. Σκάλα Λακωνίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Σκάλα από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 700 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Ευστάθιου Σεργιάδη. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



10. Αλμυρός Μαγνησίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στον Αλμυρό από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 540 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη με την επωνυμία ERMISS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.



11. Στυλίδα Φθιώτιδας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Στυλίδα από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 670 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Ευθύμιου Καπάρα. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.