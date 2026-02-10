To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Κατέρρευσε τμήμα παλιού κτιρίου στο Ρέθυμνο, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο, όμως εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος πεζός με αποτέλεσμα να μη σημειωθεί κάποιος τραυματισμός
Αναστάτωση δημιουργήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2) στο Ρέθυμνο, όταν ένα τμήμα ενός παλιού κτιρίου στην οδό Αρκαδίου κατέρρευσε ξαφνικά, σκορπίζοντας μπάζα στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο, όμως εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος πεζός με αποτέλεσμα να μη σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή με ειδικές κορδέλες, ενώ αργότερα οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να απομακρύνουν τα υλικά.
