Κατέρρευσε τμήμα παλιού κτιρίου στο Ρέθυμνο, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κατέρρευσε τμήμα παλιού κτιρίου στο Ρέθυμνο, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο, όμως εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος πεζός με αποτέλεσμα να μη σημειωθεί κάποιος τραυματισμός

Αναστάτωση δημιουργήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2) στο Ρέθυμνο, όταν ένα τμήμα ενός παλιού κτιρίου στην οδό Αρκαδίου κατέρρευσε ξαφνικά, σκορπίζοντας μπάζα στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο, όμως εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος πεζός με αποτέλεσμα να μη σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.


Οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή με ειδικές κορδέλες, ενώ αργότερα οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να απομακρύνουν τα υλικά.

