Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, χαμηλές ταχύτητες και σε Λ.Αθηνών, Κηφισίας και Αττική Οδό

ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Μποτιλιάρισμα Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Με προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκίνησε η Τρίτη 10/2 για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς η κίνηση αυξάνεται σημαντικά από τις πρώτες πρωινές ώρες στις βασικές οδικές αρτηρίες.

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα καταγράφεται και σήμερα στον Κηφισό, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μετ’ εμποδίων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οδηγών. Παράλληλα, σταδιακή επιβάρυνση παρουσιάζουν οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, όπου παρατηρούνται τμηματικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, κυρίως γύρω από το λιμάνι, με αρκετούς δρόμους να εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Η κίνηση τώρα και στην Αττική Οδό 

