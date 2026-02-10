To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, χαμηλές ταχύτητες και σε Λ.Αθηνών, Κηφισίας και Αττική Οδό
Με προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκίνησε η Τρίτη 10/2 για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς η κίνηση αυξάνεται σημαντικά από τις πρώτες πρωινές ώρες στις βασικές οδικές αρτηρίες.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οδηγών. Παράλληλα, σταδιακή επιβάρυνση παρουσιάζουν οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, όπου παρατηρούνται τμηματικά προβλήματα στην κυκλοφορία.
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, κυρίως γύρω από το λιμάνι, με αρκετούς δρόμους να εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.
Η κίνηση τώρα και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 10, 2026
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία https://t.co/tE4RvVDVrh
