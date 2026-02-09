Στη φυλακή ο 37χρονος που ξυλοκόπησε τη μητέρα του σε κομμωτήριο στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Ξυλοδαρμός Αστυνομία

Η μητέρα είχε καταγγείλει τον γιο της στις Αρχές για απειλές, εξύβριση και ξυλοδαρμό

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε 37χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης που ξυλοκόπησε την 60χρονη μητέρα του μέσα στο κομμωτήριό της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 37χρονος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας σε συνδυασμό με εξαρτήσεις, φέρεται κατά τη διάρκεια της κράτησής του στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, να τηλεφώνησε στη μητέρα του και να εκτόξευσε ευθείες απειλές σε βάρος της.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών, οδηγώντας τον άμεσα στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφανίστηκε σε αμαξίδιο, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος στο πόδι, που δυσχεραίνει σημαντικά τη βάδισή του.

