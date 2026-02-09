Ξεσπά η μητέρα της Έμμας Καριωτάκη για τις καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες: «Αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη, ταλαιπωρούμαστε»

Την έντονη αγανάκτησή της για τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου δυστυχήματος
που κόστισε τη ζωή στην κόρη της εκφράζει η μητέρα της Έμμας Καριωτάκη, Κέλλυ Καμπάκη
, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία που παρατείνεται χωρίς ουσιαστικό λόγο.
Για την υπόθεση του δυστυχήματος, στο οποίο η 21χρονη Έμμα
τραυματίστηκε θανάσιμα, είχε οριστεί δικάσιμος τον περασμένο Ιανουάριο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
, με κατηγορούμενη τη 23χρονη συνοδηγό του οχήματος
για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, η δίκη ανεβλήθη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε πρώτα να αναμείνει την εκδίκαση της αστικής υπόθεσης.
Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η κ. Καμπάκη, το συγκεκριμένο δικαστήριο δεν ήταν καν αρμόδιο να χειριστεί την υπόθεση. Κι αυτό διότι ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
είχε τροποποιηθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα η αρμοδιότητα να μεταφερθεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
.
«Έχουμε κάνει το Θεσσαλονίκη-Χανιά, όπως το Ομόνοια-Σύνταγμα
», τονίζει χαρακτηριστικά η μητέρα της Έμμας, επισημαίνοντας ότι το δικαστήριο που προχώρησε στην αναβολή όφειλε να γνωρίζει εξαρχής ότι δεν είχε αρμοδιότητα
, πριν ακόμη εκδοθεί η κλήση για τη συγκεκριμένη δικάσιμο. «Καθυστερούν αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο της κόρης μου και ταλαιπωρούμαστε εμείς», προσθέτει με έντονο ύφος.
Παράλληλα, η ίδια, μέσω του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, κ. Παπαδόπουλου, προχωρά σε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας αναφορικά με τις ποινικές ευθύνες της συνοδηγού, η οποία είχε απαλλαγεί από την κατηγορία του κακουργήματος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, κατατίθεται μήνυση για ψευδορκία σε βάρος όσων κατέθεσαν, καλύπτοντας –όπως υποστηρίζεται– τον οδηγό του οχήματος.
Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει ήδη καταδικαστεί σε κάθειρξη 16,5 ετών για το θανατηφόρο τροχαίο.