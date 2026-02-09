Ξεσπά η μητέρα της Έμμας Καριωτάκη για τις καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες: «Αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη, ταλαιπωρούμαστε»
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Δυστύχημα Τροχαίο

Ξεσπά η μητέρα της Έμμας Καριωτάκη για τις καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες: «Αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη, ταλαιπωρούμαστε»

Είχε οριστεί δικάσιμος τον περασμένο Ιανουάριο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για το φονικό τροχαίο, ωστόσο η δίκη ανεβλήθη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις

Ξεσπά η μητέρα της Έμμας Καριωτάκη για τις καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες: «Αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη, ταλαιπωρούμαστε»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Την έντονη αγανάκτησή της για τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στην κόρη της εκφράζει η μητέρα της Έμμας Καριωτάκη, Κέλλυ Καμπάκη, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία που παρατείνεται χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Για την υπόθεση του δυστυχήματος, στο οποίο η 21χρονη Έμμα τραυματίστηκε θανάσιμα, είχε οριστεί δικάσιμος τον περασμένο Ιανουάριο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, με κατηγορούμενη τη 23χρονη συνοδηγό του οχήματος για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, η δίκη ανεβλήθη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε πρώτα να αναμείνει την εκδίκαση της αστικής υπόθεσης.

Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η κ. Καμπάκη, το συγκεκριμένο δικαστήριο δεν ήταν καν αρμόδιο να χειριστεί την υπόθεση. Κι αυτό διότι ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας είχε τροποποιηθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα η αρμοδιότητα να μεταφερθεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

«Έχουμε κάνει το Θεσσαλονίκη-Χανιά, όπως το Ομόνοια-Σύνταγμα», τονίζει χαρακτηριστικά η μητέρα της Έμμας, επισημαίνοντας ότι το δικαστήριο που προχώρησε στην αναβολή όφειλε να γνωρίζει εξαρχής ότι δεν είχε αρμοδιότητα, πριν ακόμη εκδοθεί η κλήση για τη συγκεκριμένη δικάσιμο. «Καθυστερούν αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο της κόρης μου και ταλαιπωρούμαστε εμείς», προσθέτει με έντονο ύφος.

Παράλληλα, η ίδια, μέσω του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, κ. Παπαδόπουλου, προχωρά σε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας αναφορικά με τις ποινικές ευθύνες της συνοδηγού, η οποία είχε απαλλαγεί από την κατηγορία του κακουργήματος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, κατατίθεται μήνυση για ψευδορκία σε βάρος όσων κατέθεσαν, καλύπτοντας –όπως υποστηρίζεται– τον οδηγό του οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει ήδη καταδικαστεί σε κάθειρξη 16,5 ετών για το θανατηφόρο τροχαίο.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης