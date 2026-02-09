Άρτα: Θλίψη για την 35χρονη νηπιαγωγό που πέθανε 20 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Η Ευανθία Αγγελοπούλου δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και οι πρώτες πληροφορίες για τον θάνατό της αναφέρουν πως οφείλεται σε ανακοπή