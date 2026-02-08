Οι TikTokers της διπλανής πόρτας - O χορός των likes και των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Η «Ορεινή Μέλισσα», κατά κόσμον Χάρης Σταμάτης (933.800 followers και 92,9 εκατομμύρια likes στο TikTok), ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση που ήδη κατέχει μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων influencers με ένα selfie βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να σπαράζει στο κλάμα. Η συγκεκριμένη ανάρτηση της «Ορεινής Μέλισσας» προσέλκυσε εν ριπή οφθαλμού 1,7 εκατομμύριο προβολές και ως εκ τούτου συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο δημοφιλών βίντεο του συγκεκριμένου TikToker. Αλλιώς, η νέα βασιλική οδός προς τον τίτλο του viral είναι το κλάμα με μαύρο δάκρυ. Επιπλέον, εφόσον πλέον είναι συνήθης η εισπήδηση του TikTok στα παραδοσιακά ΜΜΕ, η νευρική κρίση της «Ορεινής Μέλισσας» απασχόλησε τηλεοπτικές εκπομπές, ενημερωτικές ιστοσελίδες, τα υπόλοιπα social media κ.λπ. Ωστόσο, ακόμη κι αν εξακολουθήσει να προσελκύει θεατές, σχόλια κ.λπ. -κάτι που είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και πολύ πιθανόν εις το διηνεκές- το συναισθηματικό ξέσπασμα της «Ορεινής Μέλισσας» δύσκολα θα πλησιάσει το ατομικό του ρεκόρ: τις 19,8 εκατομμύρια προβολές έχει φτάσει το βίντεο με τον Χάρη Σταμάτη να μεταμορφώνεται σε ανθρώπινη κυψέλη, καθώς εμφανίζεται να καλύπτεται, ατρόμητος και από την κορυφή έως τα νύχια, με έναν μανδύα εντόμων που συντίθεται από χιλιάδες μέλισσες προσκολλημένες πάνω του, σαν ξετρελαμένες και ξαναμμένες θαυμάστριες.Η αλήθεια είναι όμως ότι με το βίντεο της ψυχικής κατάρρευσης, του κλαυθμού και του οδυρμού του, ο παγίως «happy-go-lucky» Χάρης Σταμάτης, ένας χαρωπός νέος που μοιράζεται στο TikTok σχεδόν κάθε στιγμή της καθημερινότητάς του μιλώντας κάπως επιδεικτικά με αυθεντικό καρπενησιώτικο αξάν, αυτοτρολάρεται για τη συστηματική ανικανότητά του να μαγειρέψει έστω και ένα απλό φαγητό που να τρώγεται κ.λπ., άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο στη σταδιοδρομία του ως δημιουργού περιεχομένου στα social media και influencer. Παρεκκλίνοντας από την πάγια και πρόσχαρη ελαφρότητα των αναρτήσεών της, η «Ορεινή Μέλισσα» αιφνιδίασε όσους παρακολουθούν την -καταιγιστική ομολογουμένως- δραστηριότητά της στο TikTok παρουσιάζοντας το άλλο πρόσωπό της. Και το αξιοπρόσεκτο είναι ότι, ακόμη κι αν υποτεθεί ότι επρόκειτο απλώς για ένα τέχνασμα προκειμένου να πολλαπλασιάσει το ενδιαφέρον γύρω από το άτομό του και κατ’ επέκταση να εξαργυρώσει την εκτόξευση των views, ο Χάρης Σταμάτης ανέδειξε το πιο άγριο και ζοφερό, το απειλητικό για την ψυχική υγεία πρόσωπο του TikTok γενικότερα.Η «Ορεινή Μέλισσα» κάνει πρωταθλητισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια επιλογή που προϋποθέτει εντατική παραγωγή περιεχομένου -και δη όσο το δυνατόν πρωτότυπου, ειδάλλως ο αδυσώπητος αλγόριθμος του TikTok θα διοχετεύει τη ροή των views και των likes στον επόμενο σταρ της πλατφόρμας. Χωρίς να υπεισέλθει κανείς στη μικρολεπτομέρεια του ζητήματος, η διεκδίκηση της κορυφής και η καθιέρωση σε αυτήν είναι μια πρόκληση για κάθε influencer, που όχι μόνο αποτελεί επαγγελματική ιδιότητα, επί 365 ημέρες τον χρόνο και κυριολεκτικά 24/7, αλλά συνεπάγεται επιπλέον κολοσσιαία πίεση σε ψυχικό και πνευματικό επίπεδο.Οπότε, βλέποντας έναν 32χρονο υγιή άνδρα να φέρνει βόλτες γύρω από τον εαυτό του βηματίζοντας με ρυθμό νευρασθενικού, με φόντο ένα κρύο και σκοτεινό φυσικό τοπίο, κλαυθμυρίζων με παιδιάστικη φρασεολογία ότι «ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο, σε έναν κόσμο χωρίς κακούς ανθρώπους» κ.λπ., θα μπορούσε κάποιος να προχωρήσει ένα βήμα πέρα από την αυτονόητη καχυποψία - δηλαδή αν όντως η «Ορεινή Μέλισσα» βίωσε κάτι σαν νευρικό κλονισμό ή απλώς προσποιείται ότι βρίσκεται σε ψυχικό vertigo χάρη των views. Ενα βήμα προς μια σχετικά βαθύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει στον βιότοπο των TikTokers, έναν κόσμο με τους δικούς του νόμους και το δικό του σύστημα απονομής δικαιοσύνης, τη δική του ηθική, τη δική του γλώσσα, τις εντελώς δικές του αρχές και αξίες, τη δική του εσωτερική δυναμική, η οποία μπορεί να εκτοξεύσει στη διασημότητα και τον πλούτο όποιον ή όποια εφαρμόσει καλύτερα τη συνταγή της επιτυχίας, κάπως δαρβινικώ τω τρόπω, με την υπερίσχυση του καλύτερα προσαρμοσμένου στη ζούγκλα του TikTok. Ωστόσο, η δυναμική ενός οικουμενικού ψηφιακού γίγαντα που τρέφεται ουσιαστικά από την ανθρώπινη εμπειρία -του δημιουργού και του θεατή, εξίσου, εφόσον το σημείο-κλειδί για αμφότερες τις πλευρές είναι ο εθισμός- μπορεί κάλλιστα να τσακίσει ψυχικά ακόμη κι έναν περίοπτο αστέρα του TikTok. Ιδιαίτερα, δε, αν ο εκάστοτε λαμπερός αστέρας, με τα εκατομμύρια των ακολούθων, όπως είναι ακριβώς η «Ορεινή Μέλισσα», ανήκει στην κατηγορία των «influencers της διπλανής πόρτας». Δηλαδή απλών, καθημερινών, «κανονικών» ανθρώπων - υπό την έννοια ότι δεν φαίνεται να διαθέτουν κάποιο ξεχωριστό χάρισμα πλην της ευχέρειάς τους να μιλούν (ή να στήνουν μικρές παραστάσεις, με αυτοσχέδια μουσικοχορευτικά νούμερα) στον φακό του κινητού τους. Οι οποίοι όμως διαπρέπουν χάρη σε αφελή σκετσάκια που δεν διαρκούν παρά μόλις μερικά δευτερόλεπτα και, παρά την απέραντη κοινοτοπία τους, γίνονται viral. Και κατόπιν, ωθούν τον influencer βαθύτερα και ψηλότερα μέσα στη μηχανή της πιθανής κερδοφορίας, το ψηφιακό Ελντοράντο του TikTok. Σε αυτό το οικοσύστημα αναθρέφονται φιγούρες όπως η «Ορεινή Μέλισσα», η «Μοντέρνα Σταχτοπούτα», η «Tiga Piga», η Σταυρούλα Θεοχάρη, ο «Dr. Chris», ακόμη και ο νεο-καλτ κόμβος για τα αυθεντικά, τα νταλικέρικα σκυλάδικα, ο λογαριασμός «Οι νότες της καψούρας Αγρίνιο» στο TikTok.Το γλωσσικό ιδίωμα της πλατφόρμας, όλα αυτά τα expose, mute, story time, lip sync, POV, η «γνωμούλα», τα αμέτρητα βιντεάκια ναΐφ παντομίμας τύπου «όταν ανοίγεις το κινητό του και βλέπεις το WhatsApp του» κ.ά. συνθέτουν τη γραφική όψη του TikTok, έναν κώδικα αναγνώρισης και επαλήθευσης ότι κάποιος ανήκει ή δεν ανήκει στην κοινότητα. Ως προς αυτό, η υποκουλτούρα του TikTok δεν διαφέρει από καμία άλλη, προηγούμενη ή επόμενη. Ισως επειδή πλέον δεν είναι υπο- αλλά σκέτο «κουλτούρα» - και μάλιστα με προοπτικές κυριαρχίας, κυρίως μεταξύ των εφήβων και των νέων. Παγκοσμίως οι χρήστες του TikTok πλησιάζουν τα 2 δισεκατομμύρια άτομα. Εξ αυτών, τα 200 εκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη και, οπωσδήποτε, στην Ελλάδα.Σε αυτό τον κόσμο του TikTok, τον κόσμο της «Ορεινής Μέλισσας» και κάθε καταξιωμένου/επίδοξου/εκκολαπτόμενου κ.ο.κ. influencer, η φραστική βία, η ακατάσχετη χυδαιολογία, η χολή και οι κατάρες, όπως και οι απροκάλυπτες απειλές, θεωρούνται μέρος του όλου παιχνιδιού της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον δημιουργό και το κοινό του. Το «ψόφα» αντιμετωπίζεται ως αθώο πείραγμα, υπ’ αυτό το πρίσμα και σε σύγκριση με τον υπόλοιπο τοξικό βόρβορο που διαχέουν ακατάσχετα οι haters. Μάλιστα, στο TikTok θα πρέπει να υφίσταται κάτι σαν μια ορδή από haters, η οποία ορμά λυσσασμένα και αδιακρίτως να κατασπαράξει οποιονδήποτε χρήστη τολμά να ξεχωρίσει από τον σωρό. Εκτός, λοιπόν, από τις απαιτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο «επάγγελμα TikToker», ο influencer έρχεται αντιμέτωπος με μια διάχυτη κακία, την οποία καλείται να διαχειριστεί και να εξουδετερώσει. Εν προκειμένω, η «Ορεινή Μέλισσα» είπε: «Είχα δεχτεί πολλά αρνητικά μηνύματα, όπως απειλές για τη ζωή μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς μπορεί κάποιος να σου στείλει, π.χ., “θα σε βρω έξω και θα σε σκοτώσω”, χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος. Γιατί εγώ δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν».

Η Σταυρούλα τα σπάει

Σταυρούλα Θεοχάρη @stauroula_theoxari - 686.100 followers / 66 εκατ. likes

Χαρά Τσιώλη @charatsioli - 155.800 followers / 4,6 εκατ. likes

Κατερίνα Παγούνη @tiga_piga - 261.300 followers / 46,6 εκατ. likes

Ποτ-πουρί

Θάνος Αλυμπάκης @thanosalibakismaxfitness - 203.600 followers / 7,5 εκατ. likes

Δημήτρης Κουλουμάσης @mr.chem - 186.100 followers / 4,7 εκατ. likes

Το χρυσό γοβάκι της @modernccinderella

Μαρία Καραλιόλιου @modernccinderella - 434.000 followers / 45,3 εκατ. likes

Ακατέργαστα σατιρικά διαμάντια

Αλεξάνδρα Σταυροπούλου @alexandra_stavropoulou - 276.500 followers / 11,2 εκατ. likes

Η «Ορεινή Μέλισσα» -ως απολύτως τυχαίο, αν και χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ολόκληρης συνομοταξίας mega-influencers- δεν χρησιμοποιεί απλώς το TikTok. Ζει στο TikTok, κατά κυριολεξία και κατ’ ουσίαν. Τυπικά είναι ο Χάρης Σταμάτης, ο οποίος δοκίμασε τη ζωή στην πόλη, όταν αναγκάστηκε να αφήσει το χωριό του στην Ευρυτανία για να σπουδάσει. Επέστρεψε όμως τρέχοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα του και τη μελισσοκομία, στην οποία εξομολογείται πως είχε μυηθεί από παιδί. Εξ ου και ούτε μία από τις μέλισσες που τον αγκαλιάζουν πατόκορφα δεν τον τσιμπά, «επειδή», κατά τα λεγόμενά του, «οι μέλισσες είναι τα πιο ευγενικά πλάσματα στον κόσμο». Οταν το TikTok εισήλθε στη ζωή του και με καταλύτη τον εγκλεισμό των lockdowns της COVID-19, μέσα από τον Χάρη Σταμάτη, σαν νύμφη, γεννήθηκε ο χαρακτήρας της «Ορεινής Μέλισσας». Η οποία είναι υπερκινητική και υπερπαραγωγική, προσθέτοντας συνεχώς περιεχόμενο στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε ίνδαλμα, καθώς το κοινό εκτιμά και επιβραβεύει το προσωπικό του ημερολόγιο, όπως αυτό διαμοιράζεται μέσω TikTok. Και αξιοποιώντας τη δημοφιλία της η «Ορεινή Μέλισσα» συναγελάζεται άλλες celebrities, είτε των social media όπως εκείνος, είτε της ευρύτερης δημοσιότητας, ενώ, όπως είναι φυσικό, αξιοποιεί τη δεξαμενή των ακολούθων του για να αυξήσει το εισόδημά του. Οχι τόσο απευθείας από το TikTok, το οποίο έχει δημιουργήσει ειδικό μηχανισμό για να ανταμείβει αναλόγως λογαριασμούς με την απήχηση της «Ορεινής Μέλισσας». Το χρήμα στα social media έρχεται από τις διαφημίσεις προϊόντων, καταστημάτων και επιχειρήσεων, υπηρεσιών κ.λπ.Η Ευρυτανία θα πρέπει να ανακηρυχθεί σε εθνική «ινφλουενσομάνα» της Ελλάδας, δεδομένου ότι αποτελεί τόπο καταγωγής -και δράσης- δύο μεγάλων προσωπικοτήτων του TikTok, της «Ορεινής Μέλισσας» και της Σταυρούλας Θεοχάρη (@stauroulatheoxari). Η δεύτερη, με 686.100 followers και 66 εκατομμύρια likes, διακωμωδεί την προφορά της μητέρας της στην ντοπιολαλιά, δηλώνοντας περήφανη που είναι κόρη μηχανικού αυτοκινήτων «και ξέρω όλα τα εργαλεία του συνεργείου, ξέρω τι είναι ‘πάτα-άσε’, πώς βγαίνουν οι μπίλιες από τα ρουλεμάν» κ.λπ. Οταν χώρισε, μετά από έναν εξαιρετικά βραχύβιο γάμο και τράβηξε μερικά πλάνα στο νέο και άδειο σπίτι της, η Σταυρούλα Θεοχάρη συγκέντρωσε 3,8 εκατομμύρια προβολές. Για ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων στο οποίο η ίδια δεν αρθρώνει ούτε μία λέξη. Αντίστοιχα, 2,6 εκατομμύρια views έχει το βίντεο όπου χορεύει ζεϊμπέκικο, ξυπόλητη, αλλά με το νυφικό της, και 2,2 εκατομμύρια προβολές για την ανάρτηση με τίτλο «Η ζωή μου σε ένα βίντεο», στο οποίο ο θεατής γίνεται κοινωνός ενός αποστάγματος βαθιάς σοφίας. Οπου η Σταυρούλα διακηρύσσει ότι «από δω και πέρα δεν θα χαλάσω τη ζαχαρένια μου για κανέναν». Το εν λόγω βίντεο συμπυκνώνει ένα βιωματικό μήνυμα, από αυτά που μπορούν να εκτρέψουν τον ρου της ζωής κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων συνανθρώπων της σε μόλις 10 δευτερόλεπτα. Επίσης, κατά μία αμυδρή συμπόρευση με τη συντοπίτισσα «Ορεινή Μέλισσα», η Σταυρούλα Θεοχάρη έχει και αυτή μια επώδυνη εμπειρία να καταθέσει. Σε αυτοβιογραφική της συνέντευξη εξομολογήθηκε πως στην παιδική ηλικία της είχε υποστεί εκφοβισμό και λεκτική κακομεταχείριση επειδή ήταν παχουλή. Κάτι που την εξώθησε στο αντίθετο άκρο αργότερα, οπότε κατέληξε να δίνει μάχη με τη νευρική ανορεξία. Συνεπώς, οποιοσδήποτε από τους followers της Θεοχάρη μπορεί να ταυτιστεί μαζί της, σε όποιο από τα δύο άκρα της διατροφικής διαταραχής κι αν κατατάσσεται.Ομως, πέραν του περιεχομένου που επινοεί και δημοσιοποιεί αφ’›εαυτής, η Θεοχάρη ενίοτε χρησιμοποιεί υποδειγματικά την επιλογή της σύμπραξης με άλλες διαπρεπείς TikTokers. Οπως την επίσης κοντοχωριανή της τρόπον τινά, Καρδιτσιώτισσα ηθοποιό και «κωμικό αυτοβελτίωσης», Χαρά Τσιώλη (@charatsioli, 155.800 ακόλουθοι, 4,6 εκατομμύρια likes). Το βίντεο με το σκετσάκι γύρω από μια δήθεν απιστία συζύγου κ.λπ., όπου συμπρωταγωνιστούν η Θεοχάρη και η Τσιώλη, έχει καταγράψει 1,1 εκατομμύριο προβολές.Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι TikTokers επικοινωνούν και άλλοτε τρώγονται σαν τα κοκόρια στο ίδιο κοτέτσι, άλλοτε συνεργάζονται με στόχο την αμοιβαία ωφέλεια. Σε κάθε περίπτωση, η πάσα που παίρνει η Τσιώλη από τη Θεοχάρη εμμέσως επιβεβαιώνει την επιλογή της να επικεντρωθεί στα social media. Ο χαρακτήρας της αθυρόστομης χωριάτισσας, με τον οποίο ταυτίζεται η Χαρά Τσιώλη, μέσα από αλλεπάλληλες βιντεοσκοπημένες αυτοσχέδιες παρλάτες, πολύ δύσκολα θα έφτανε στο κοινό μέσα από τα παραδοσιακά κανάλια προβολής, όπως η TV ή το θέατρο. Αντιθέτως, η stand up κωμωδία, σε εκδοχή προσαρμοσμένη για το TikTok, μοιάζει κομμένη και ραμμένη για καλλιτέχνες όπως η Χαρά Τσιώλη ή η Στεφανία Γκουρνέλου (@stefania_gkournelou, 133.200 ακόλουθοι, 3,9 εκατομμύρια likes). Αλλά και η Ελίνα Καλιτζάκη (@elinakalitzaki, 426.400 followers, 41,6 εκατομμύρια likes), μια make-up artist και όχι ηθοποιός, προβάλλει τη δουλειά και τις ικανότητές της απείρως πιο αποτελεσματικά μέσω του TikTok. Ενδεικτικά, το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη προσέλκυσε 7,3 εκατομμύρια προβολές, περίπου όσο και η περιποίηση της Βίκυς Καγιά. Αν και ένα από τα highlights της δραστηριότητάς της στα social media αποτελεί η έξοχη φάρσα που σκαρώνει η Ελίνα Καλιτζάκη στον σύντροφό της, όταν τον αφήνει να πιστέψει ότι αγόρασε ένα πλαστικό μπουκαλάκι με κάποιου είδους καλλυντικό αντί 625 ευρώ. «Εχει υαλουρονικό μέσα και μούρα από την Αίγυπτο», του λέει παραπέμποντας, ευκαιρίας δοθείσης, στα βίντεο/μίνι ντοκιμαντέρ που δημιουργεί η ίδια γύρω από την (προ)ιστορία του μακιγιάζ.Μιλώντας για ευφυή αξιοποίηση της άμεσης προσέγγισης ενός δυνάμει αχανούς ακροατηρίου μέσω του TikTok, τα δείγματα είναι πάμπολλα και προσφέρονται σε μια πολύχρωμη ποικιλία. Σταχυολογώντας μερικές μόνο από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις «influencer κάτω από το ραντάρ», άξιες αναφοράς είναι οι εξής: Η @tiga_piga (261.300 ακόλουθοι, 46,6 εκατομμύρια likes) ή αλλιώς η ιστορία της καθημερινής ζωής μιας 22χρονης από τα Ιωάννινα ονόματι Κατερίνα Παγούνη. Και ο @giogiannoulias (450.000 ακόλουθοι, 27,2 εκατομμύρια likes), που αυτοπροσδιορίζεται ως κάποιος που «δεν τα κατάφερε και άσχημα για εντελώς ατάλαντος», αναφερόμενος στη δημιουργία χιουμοριστικού περιεχομένου, στις προδιαγραφές του TikTok.Εκτός από τους δημιουργούς που κατεβαίνουν στο «μεγάλο γήπεδο» με τη φιλοδοξία να μαγέψουν το γενικό κοινό, υπάρχουν και όσοι αναπτύσσονται σε επιμέρους πεδία. Σε αυτή την κατηγορία ξεχωρίζουν ο chef-patissier Αντώνης Στεφανέλης (@chefantonis, 1,8 εκατομμύριο followers, 20,7 εκατομμύρια likes), o μπόντι μπίλντερ και επιχειρηματίας Θάνος Αλυμπάκης (@thanosalibakismaxfitness, 203.600 ακόλουθοι, 7,5 εκατομμύρια likes), ο κλινικός ψυχολόγος και συγγραφέας Γιάννης Αθανασόπουλος (@athanasopoulosyiannis, 291.200 ακόλουθοι, 6,8 εκατομμύρια likes), ο χημικός Δημήτρης Κουλουμάσης (@mr.chem, 186.100 ακόλουθοι, 4,7 εκατομμύρια likes) που μαγεύει το TikTok με θεαματικά πειράματα, η Αντιγόνη Θεοδώρου (@antigoni.theodorou, 95.300 ακόλουθοι, 2,9 εκατομμύρια likes) που γυρίζει τον κόσμο, αλλά το βίντεό της από μια παλλόμενη εξέδρα με μια λαοθάλασσα ΠΑΟΚτσήδων έχει 3 εκατομμύρια views και ο μοναχικός βιβλιοφάγος Δημήτρης Ναούμ (@dimitris_bookishman, 19.900 ακόλουθοι, 213.000 likes). Και για όσους τα βιβλία δεν είναι το cup of tea τους, υπάρχει πάντα η επιλογή της καλής μουσικής. Στο @oinotestiskapsourasagrin ένα ερασιτεχνικό βιντεοκλίπ με πρωταγωνιστή έναν λαϊκό βάρδο να άδει περιπαθώς για τους απανταχού μερακλήδες «πού να βρω κι εγώ ντουμάνι/τον καημό μου για να γιάνει/μ’ έχει φάει τ’ αλβανικό/πού να βρω ελληνικό;» αριθμεί 395.800 views.«Το 2025 έβγαλα λίγο κάτω από μισό εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι κρυφό, νομίζω πως ο καθένας μπορεί να το δει στο ΓΕΜΗ», απάντησε με καθηλωτική ευθύτητα η 25χρονη influencer Μαρία Καραλιόλιου από τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, aka Modern Cinderella. Η ερώτηση σε συνέντευξη που προβλήθηκε δημόσια ήταν, προφανώς, «τελικά πόσα λεφτά βγάζεις από τα social;». Εκτός από ακομπλεξάριστη, η Μαρία Καραλιόλιου ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση και ευστροφία, εξάλλου οι αριθμοί δείχνουν ότι το TikTok δημιουργήθηκε για ανθρώπους όπως αυτή - και αντιστρόφως. Στο προφίλ της, @modernccinderella, καταγράφονται 434.000 followers, αλλά ως προς τα likes η Μαρία Καραλιόλιου έχει σχεδόν διπλάσια από το «αρχέτυπο», την Ιωάννα Τούνη: 45,3 εκατομμύρια έναντι 26 εκατομμυρίων.Παρότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν «κοντοχωριανές» και σε κοινό παρονομαστή single moms, η @modernccinderella και η @j.touni ακολουθούν διαφορετικές τροχιές - πλην λίαν ενδιαφέρουσες στην αντίθεσή τους. Η μεν Τούνη κατέκτησε τη διασημότητα πρώτα μέσω της συμβατικής τηλεόρασης και κατόπιν (ή παράλληλα) αναπτύχθηκε στα social. Η Μαρία Καραλιόλιου πέτυχε το ακριβώς αντίθετο. Και ενώ προέρχεται από οικογένεια μη προνομιούχων, με μόνο επαγγελματικό εφόδιο την εκπαίδευσή της ως μακιγιέζ, εκείνη έχει φτάσει να απορρίπτει προτάσεις να αναλάβει ρόλο παρουσιάστριας ή συνεργάτιδας στη mainstream τηλεόραση. Πλέον βιοπορίζεται από τα social και απολαμβάνει τη διασημότητά της τόσο ως πολύφερνη TikToker όσο και ως πρώην σύντροφος του τράπερ Ricta, ο οποίος έχει κάνει φυλακή για ξυλοδαρμό, είναι πατέρας του παιδιού της κ.λπ. Ως προς το περιεχόμενο που αναρτά στο TikTok, ο μακαρίτης ο Κούντερα θα δάκρυζε από συγκίνηση: Η ελαφρότητα του είναι μάλλον δεν γίνεται περισσότερο αβάστακτη. Αλλά και τι μ’ αυτό; Η @modernccinderella είναι από μόνη της ένα σεμινάριο επιτυχίας στο TikTok.Εντελώς ιδιότυπη περίπτωση influencer συνιστά η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (@alexandra_stavropoulou, 276.500 followers, 11,2 εκατομμύρια likes). Μολονότι έχει ερασιτεχνική σχέση με την υποκριτική, τα σατιρικά βίντεο/μονόπρακτα για κάποιους χαρακτηριστικούς γυναικείους ανθρωπότυπους, είτε της ελληνικής επαρχίας, είτε του... ΕΣΥ, είναι μικρά διαμάντια - και όχι ακριβώς ακατέργαστα. Το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της Σταυροπούλου, η οποία κατάγεται από την Πάτρα, συναγωνίζεται την προθυμία της να τσαλακώνεται, αντί να ταμπουρώνεται, ενδεχομένως πίσω από την αυταρέσκεια, η οποία θα ήταν αναμενόμενη για μια νέα γυναίκα με το δικό της εντυπωσιακό παρουσιαστικό.