Οικογενειακός εμφύλιος στη Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο φυλακισμένος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Η αδερφή του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στρέφεται κατά του ανιψιού της που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός – Στο επίκεντρο η διαθήκη, όπου ο ανιψιός εμφανίζεται να κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας