Κρήτη: Συνελήφθη 30χρονος στο Ηράκλειο για ναρκωτικά, κατασχέθηκαν σχεδόν 2,5 κιλά παράνομων ουσιών
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομίας Ηρακλείου

Συνελήφθη χθες (6/2) στο Ηράκλειο Κρήτης ένας 30χρονος Έλληνας, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες που διέθεταν, προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-σχεδόν 2,5 κιλά κάνναβης,

-10 δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούμενα με τη μέθοδο της υδροπονίας,

-μία σκηνή υδροπονικής καλλιέργειας πλήρως εξοπλισμένη με φωτιστικά, θερμαντικά σώματα, υγρομετρητές, τροφοδοτικά και λοιπό εξοπλισμό,

-σπόροι κάνναβης και διάφορα είδη καλλιέργειας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομίας Ηρακλείου, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

