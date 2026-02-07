Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Κρήτη: Συνελήφθη 30χρονος στο Ηράκλειο για ναρκωτικά, κατασχέθηκαν σχεδόν 2,5 κιλά παράνομων ουσιών
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομίας Ηρακλείου
Συνελήφθη χθες (6/2) στο Ηράκλειο Κρήτης ένας 30χρονος Έλληνας, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες που διέθεταν, προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
-σχεδόν 2,5 κιλά κάνναβης,
-10 δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούμενα με τη μέθοδο της υδροπονίας,
-μία σκηνή υδροπονικής καλλιέργειας πλήρως εξοπλισμένη με φωτιστικά, θερμαντικά σώματα, υγρομετρητές, τροφοδοτικά και λοιπό εξοπλισμό,
-σπόροι κάνναβης και διάφορα είδη καλλιέργειας.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομίας Ηρακλείου, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.
Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.
