Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Έφοδοι της ΕΛΑΣ σε πέντε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
Έφοδοι της ΕΛΑΣ σε πέντε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
Συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα, από τα οποία 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό
Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η αστυνομία.
Για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εχθές ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σε Αθήνα, Κερατέα, Περιστέρι, Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, καθώς και ακόμη ένα άτομο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.
Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη είχαν επιφορτιστεί με την αποθήκευση ποσοτήτων, την εξεύρεση πελατών, την επανατυποποίηση και διακίνηση ουσιών, την είσπραξη χρημάτων, καθώς και τη λειτουργία χώρου απόκρυψης («καβάτζα») για τον ανεφοδιασμό.
Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορούμενων, καθώς και τις έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν:
το χρηματικό ποσό των-17.170- ευρώ,
-1.445,1- γραμμάρια ηρωίνης,
Για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εχθές ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σε Αθήνα, Κερατέα, Περιστέρι, Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, καθώς και ακόμη ένα άτομο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.
Ο ρόλος του αρχηγικού μέλουςΣύμφωνα με την έρευνα, το αρχηγικό μέλος είχε τον κεντρικό συντονισμό της δράσης, αναλάμβανε την ανεύρεση προμηθευτών, τη διαχείριση και φύλαξη των χρημάτων, καθώς και τη φύλαξη, μεταφορά και κατά περίπτωση διακίνηση των ναρκωτικών. Παράλληλα, φέρεται να προχωρούσε σε νόθευση και τυποποίηση ηρωίνης.
Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη είχαν επιφορτιστεί με την αποθήκευση ποσοτήτων, την εξεύρεση πελατών, την επανατυποποίηση και διακίνηση ουσιών, την είσπραξη χρημάτων, καθώς και τη λειτουργία χώρου απόκρυψης («καβάτζα») για τον ανεφοδιασμό.
Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορούμενων, καθώς και τις έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν:
το χρηματικό ποσό των-17.170- ευρώ,
-1.445,1- γραμμάρια ηρωίνης,
-468,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-52- γραμμάρια κοκαΐνης
-58- γραμμάρια υγρής μεθαδόνης,
-6.762,5- γραμμάρια από σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης,
-2- αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα,
-107- φυσίγγια,
-9- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
-6- κινητά τηλέφωνα και
πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές, για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
-52- γραμμάρια κοκαΐνης
-58- γραμμάρια υγρής μεθαδόνης,
-6.762,5- γραμμάρια από σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης,
-2- αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα,
-107- φυσίγγια,
-9- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
-6- κινητά τηλέφωνα και
πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές, για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα