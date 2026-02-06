ΑΒ Βασιλόπουλος: Η στρατηγική του franchising που φέρνει ευκαιρίες και ανάπτυξη

Sponsored Content



Με ένα καλά μελετημένο στρατηγικό πλάνο και σχέδιο ανάπτυξης που εδράζεται στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και στις αλλαγές του τρόπου ζωής, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου franchising. Αξιοποιώντας διαφορετικά μοντέλα καταστήματος που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, ενισχύει την παρουσία της και πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, τόσο σε μικρές αστικές γειτονιές όσο και σε τουριστικούς προορισμούς, προσφέροντας όλα και κάτι παραπάνω στους καταναλωτές της.





Για την αγαπημένη αλυσίδα, το franchising αναδεικνύεται ως στρατηγικό όχημα ανάπτυξης με ορίζοντα έως το 2028, όπου ο στόχος είναι από τα 400 καταστήματα που είναι σήμερα (2025), να φτάσουν τα 900 το 2028, εκ των οποίων τα 700 μέσω συνεργατών (franchisees), με 213 franchise συνεργάτες ως βάση ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Η πρόοδος είναι μετρήσιμη και τα στοιχεία μιλούν εύγλωττα για την επιτυχία του εγχειρήματος. Συγκεκριμένα το 2025 προστέθηκαν 81 καταστήματα, αριθμός που αποδεικνύει την ανοδική πορεία ανάπτυξης του τομέα. Μάλιστα οι εργαζόμενοι στο δίκτυο franchise έφτασαν τους 3.800 το 2025.



Για την ανάπτυξη του δικτύου η ΑΒ Βασιλόπουλος εφαρμόζει δύο επιχειρηματικά σχήματα καταστημάτων: AB Shop & Go και ΑΒ Συνεργάτης. Το πρώτο προσφέρει ευελιξία και ευκολία αγορών σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Το δεύτερο ταιριάζει σε αστικά κέντρα, νησιά και τουριστικούς προορισμούς. Πρόκειται για δύο μοντέλα που απαντούν στις προκλήσεις, ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα, δημιουργούν θέσεις εργασίας, μειώνουν το ρίσκο εκκίνησης και στηρίζονται σε υποστήριξη, εκπαίδευση και εξελιγμένες τεχνολογικές λύσεις για κάθε franchisee.

Οι κεντρικοί άξονες και τα δεδομένα της αγοράς που αναγνωρίζει η εταιρεία και βάσει αυτών πορεύεται στο συγκεκριμένο τομέα, έχουν να κάνουν με δύο αδιαμφισβήτητες πραγματικότητες. Την άνοδο των μικρότερων καταστημάτων γειτονιάς, η οποία ενισχύεται από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης, την ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου και τις καθημερινές γρήγορες αγορές. Επιπλέον, η άνοδος του τουρισμού και της περιφέρειας, καθιστούν επιτακτική την ενδυνάμωση της παρουσίας της σε νησιά, τουριστικούς προορισμούς και εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.



Τι σημαίνει Franchising για την ΑΒ Βασιλόπουλος, όμως; Σημαίνει ανάπτυξη με διάρκεια και σχέδιο, συνεχή υποστήριξη και λειτουργική συνέπεια σε όλο το δίκτυο. Σημαίνει όλα αυτά και κάτι παραπάνω… σημαίνει ευκολία, ταχύτητα, προηγμένη πελατοκεντρική εμπειρία και καλύτερη προσαρμογή. Σημαίνει ευκαιρίες για νέους επιχειρηματίες σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και σταθερή υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη της ΑΒ, που λειτουργούν ως σύμβουλοι, από τα πρώτα βήματα, την εύρεση και μίσθωση ακινήτου έως την καθημερινή λειτουργία, τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό του καταστήματος. Τέλος, σημαίνει αξιοπιστία και διάρκεια, όπως υποδηλώνει ξεκάθαρα η 10ετής σύμβαση που προσφέρεται, με δυνατότητα ανανέωσης για 10 ακόμη χρόνια.

