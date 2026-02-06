Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Άθλιες συνθήκες στο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης με σπασμένες εγκαταστάσεις και νερά που λιμνάζουν, δείτε βίντεο
Εκπαιδευτικός φέρεται να γλίστρησε από τα νερά εντός του σχολείου, χτυπώντας στο κεφάλι
Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών εγείρει η κατάσταση που επικρατεί στο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με καταγγελίες μαθητών και γονέων. Το σχολικό κτίριο εμφανίζει εκτεταμένα προβλήματα εργασίας, με νερά να τρέχουν από τους τοίχους και να λιμνάζουν στους διαδρόμους δημιουργώντας ένα επικίνδυνο περιβάλλον καθημερινής φοίτησης.
Όπως καταγγέλλεται, σε ημέρες έντονων βροχοπτώσεων το νερό καταλήγει στους χώρους του σχολείου με αποτέλεσμα οι μαθητές να φοβούνται μήπως γλιστρήσουν και τραυματιστούν. Οι διάδρομοι όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του protothema.gr μετατρέπονται σε παγίδες ατυχημάτων ενώ η εικόνα που αντικρύζει κανείς απέχει πολύ από τις στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής που θα έπρεπε να διασφαλίζονται σε μια δημόσια σχολική μονάδα.
Το πιο σοβαρό περιστατικό, ωστόσο, αφορά καταγγελία σύμφωνα με την οποία εκπαιδευτικός φέρεται να γλίστρησε από τα νερά εντός του σχολείου, χτυπώντας στο κεφάλι. Για το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον καθηγητή και τον μετέφερε για παροχή ιατρικής βοήθειας .
Ιδιαίτερη ανησυχητική είναι και η κατάσταση των τουαλετών, οι οποίες όπως φαίνονται στις φωτογραφίες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Σπασμένες εγκαταστάσεις, υγρασία παντού, έντονη δυσοσμία και εικόνες που δεν τιμούν ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Από την πλευρά του Δήμου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ναϊτίδης δηλώνει: «Είναι από τα παλαιότερα σχολεία του Δήμου μας. Δεν έχουμε λάβει κάποιο πρόγραμμα για το συγκεκριμένο σχολείο και ότι εργασίες κάνουμε, γίνονται με τα χρήματα του Δήμου. Έχουμε κάνει υγρομόνωση στην ταράτσα και στο ένα τμήμα του σχολείου ενώ θα συνεχίσουμε και τις υπόλοιπες εργασίες, όπου χρειάζεται .Ο όγκος του νερού είναι μεγάλος, δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα και τέτοιου είδους εργασίες το χειμώνα γίνονται με δυσκολία .Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από την πλευρά του σχολείου επί της οδού Παπανδρέου και δίνουμε καθημερινό αγώνα».
Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές δεν φαίνεται να καθησυχάζουν μαθητές και γονείς , οι οποίοι επισημαίνουν ότι το πρόβλημα παραμένει.
