Σε εξέλιξη η ΕΔΕ για τους 15 νεκρούς στη Χίο: Στον ανακριτή ο Μαροκινός διακινητής, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης
Ελήφθησαν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των σορών - Νέες φωτογραφίες από τη μισοβυθισμένη βάρκα των μεταναστών μετά τη σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς ανοιχτά της Χίου, την ώρα που νέες φωτογραφίες από τη μισοβυθισμένη βάρκα των μεταναστών, πριν χαθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας μετά τη σύγκρουσή της με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα υπηκόου Μαρόκου, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του διακινητή και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.
Ο χειριστής του αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών και επιχείρησε να διαφύγει, αλλάζοντας πορεία. Κατά την προσπάθεια αυτή σημειώθηκε σύγκρουση, όταν το ταχύπλοο προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βυθιστεί, ρίχνοντας όλους τους επιβαίνοντες στη θάλασσα.
Ειδικότερα, πηγές του Λιμενικού Σώματος, αναφέρουν ότι το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.
Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίαςΣτις φωτογραφίες που μετέδωσε το Action24, η φουσκωτή βάρκα των μεταναστών φαίνεται μισοβυθισμένη από τη μπροστά δεξιά πλευρά, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο το σκάφος έχει ήδη χαθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση που επικράτησε αμέσως μετά τη σύγκρουση, λίγο πριν το πλωτό βυθιστεί πλήρως.
Έρευνες και σύλληψη διακινητήΓια το περιστατικό, το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων της σύγκρουσης ανάμεσα στο σκάφος του Λιμενικού και το πλωτό που μετέφερε τους μετανάστες.
Τι υποστηρίζει το ΛιμενικόΣύμφωνα με την αρχική ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, το ταχύπλοο με τους μετανάστες εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας να κινείται χωρίς φωτισμό προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.
Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμεραΌπως έγινε γνωστό, δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα την οποία διέθετε το σκάφος του Λιμενικού που ενεπλάκη στο ναυάγιο. Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού η χρήση της κάμερας δεν κρίθηκε αναγκαία, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του σκάφους, καθώς είχε ήδη εντοπιστεί το σκάφος με τους μετανάστες.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με του παράνομους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.
Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα παραμείνουν μέχρι την ταυτοποίησή τους.
Ο κ. Κυρηθράς είναι μέλος καταδυτικού συνεργείου από την σχολή ναυαγοσωστικής της Χίου. «Μέσα στο σκάφος, πολλά πτώματα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια», δήλωσε.
«Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε καθέναν που βγάζαμε, δεν υπήρχαν σε κανέναν. Ένας που κατέληξε τον πήρε το Λιμενικό, μία κυρία που εξέπνευσε εδώ και εμείς συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα», ανέφερε.
Ταυτόχρονα είπε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ την εξής εικόνα: «πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια». Σύμφωνα με τον κ. Κυρηθρά το σκάφος «ήταν μικρό, έξι μέτρων και με μηχανή 300 ίππων». «Εμείς βγάλαμε από εκεί μέσα 12-13. Ημιβυθισμένο ήταν. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος μετά θα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό», συμπλήρωσε.
Το ναυάγιο έγινε περίπου ένα μίλι από την ακτή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ η ομάδα του δεν ανέσυρε κανέναν ζωντανό από το νερό. Τρεις δύτες «τραβούσαμε τα πτώματα προς το σκάφος του Λιμενικού, τα έπαιρναν τα παιδιά και τα ανέβαζαν στο σκάφος».
Ελικόπτερο Super Puma επιχειρούσε με χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, ενώ οι αρχές τονίζουν ότι η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.
Τραυματίες και παιδιά στο νοσοκομείοΣτο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύονται συνολικά 23 τραυματίες, εκ των οποίων 22 είναι μετανάστες και μία λιμενικός, η οποία αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο. Ανάμεσα στους νοσηλευόμενους περιλαμβάνονται δέκα παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική. Ένας 13χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρών τραυμάτων, ενώ δύο έγκυες γυναίκες, αν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.
Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνησηΠαράλληλα, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15 νεκρούς μετανάστες, ενώ ελήφθησαν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των σορών. Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μετέβη στη Χίο, στο πλαίσιο του ειδικού πρωτοκόλλου διαχείρισης κρίσεων.
Η συγκλονιστική μαρτυρία δύτη για την τραγωδία στη ΧίοΤην ίδια ώρα, τις τραγικές στιγμές που έζησε στο ναυάγιο βάρκας μεταναστών στα ανοιχτά της Χίου όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν περιέγραψε ο δύτης Βαγγέλης Κυρήθρας. Ο ίδιος είπε πως μαζί με δύο ακόμα δύτες δεν ανέσυραν κανέναν ζωντανό από το νερό ενώ έκανε λόγο για μια «τραγική κατάσταση».
Συνεχίζονται οι έρευνες στη θάλασσαΟι έρευνες στην περιοχή συνεχίστηκαν και χθες από αέρος και θαλάσσης, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του Λιμενικού και ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας.
