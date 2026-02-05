Νέες φωτογραφίες από το φουσκωτό των παράνομων μεταναστών που συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Χίου
Στις φωτογραφίες φαίνεται αρχικά η φουσκωτή βάρκα να είναι μισοβυθισμένη από την μπροστά δεξιά πλευρά της, ενώ στη συνέχεια είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
Νέες φωτογραφίες από τη μισοβυθισμένη βάρκα στην οποία επέβαιναν οι 39 παράνομοι μετανάστες που συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού με τραγικό απολογισμό 15 νεκρούς ανοιχτά της Χίου βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Action24, φαίνεται η φουσκωτή βάρκα να είναι μισοβυθισμένη από την μπροστά δεξιά πλευρά της.
Σε άλλο στιγμιότυπο το φουσκωτό των μεταναστών βρίσκεται ήδη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Σημειώνεται ότι για το περιστατικό το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο τη διερεύνηση των αιτίων της σύγκρουσης μεταξύ του σκάφους του Λιμενικού και του πλωτού που μετέφερε τους μετανάστες, ενώ χθες οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν άνδρα υπήκοο Μαρόκου, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο διακινητή και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.
Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το ταχύπλοο σκάφος με τους μετανάστες εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φωτισμό προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.
Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών και επιχείρησε να διαφύγει, αλλάζοντας πορεία. Ακολούθησε σύγκρουση, όταν το ταχύπλοο προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βυθιστεί, ρίχνοντας όλους τους επιβαίνοντες στη θάλασσα.
Ανάμεσα στους τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, περιλαμβάνονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα. Υπενθυμίζεται ότι δύο έγκυες γυναίκες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.
Τι υποστηρίζει το Λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο
