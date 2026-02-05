Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κλειστή η οδός Ελευσινίων
ΕΛΛΑΔΑ
Μεταξουργείο Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εγκαταλελειμμένο κτίριο

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κλειστή η οδός Ελευσινίων

Επιχείρησαν οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κλειστή η οδός Ελευσινίων
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ελευσινίων στο Μεταξουργείο.

Στο σημείο επιχείρησαν οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς κλειστή παραμένει η οδός Ελευσινίων, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται από την Αστυνομία.



UPD:

