Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κλειστή η οδός Ελευσινίων
Επιχείρησαν οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ελευσινίων στο Μεταξουργείο.
Στο σημείο επιχείρησαν οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Λόγω της πυρκαγιάς κλειστή παραμένει η οδός Ελευσινίων, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται από την Αστυνομία.
Κατεσβέσθη μικρής έκτασης #πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, στην #Αθήνα. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 5, 2026
UPD:
