Εντοπίστηκε νεκρός 88χρονος Γερμανός μέσα στο σκάφος του στη Καλαμάτα
ΕΛΛΑΔΑ
Καλαμάτα Σκάφος Νεκρός Ηλικιωμένος

Εντοπίστηκε νεκρός 88χρονος Γερμανός μέσα στο σκάφος του στη Καλαμάτα

Τα τελευταία χρόνια φέρεται να ζούσε μέσα στο σκάφος του

Εντοπίστηκε νεκρός 88χρονος Γερμανός μέσα στο σκάφος του στη Καλαμάτα
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/2) ένας 88χρονος Γερμανός μέσα στο σκάφος του στη Μαρίνα Καλαμάτας.

Όπως αναφέρει το messinialive.gr, το σκάφος βρισκόταν στο χώρο του Μουράγιου για επισκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του ζούσε τα τελευταία χρόνια μέσα σε αυτό.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε το Λιμεναρχείο και την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, που διαπίστωσε το θάνατό του.

Εκτιμάται ότι ο 88χρονος πέθανε από παθολογικά αίτια.

