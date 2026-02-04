Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου αποφάσισαν οι αγρότες
Με απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής - Νέα συλλαλητήρια την επόμενη εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα
Η πανελλαδική επιτροπή των αγροτών στη Νίκαια αποφάσισε να κατέβουν με τα τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, την ερχόμενη Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.
Πρόθεσή τους είναι να μείνουν εκεί από το απόγευμα της Παρασκευής ως το πρωί του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου.
Παράλληλα ανακοίνωσαν ότι την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα γίνουν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ.
