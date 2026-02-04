Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Κλειστά θα είναι αύριο το 1ο Δημοτικό Σχολείο, το 2ο και Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πολύγυρου λόγω διαρροής νερού
Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου Πολύγυρου
Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 το 1ο Δημοτικό Σχολείο, το 2ο Νηπιαγωγείο, καθώς και το Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Πολύγυρου, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, λόγω εργασιών αποκατάστασης σοβαρής διαρροής νερού.
Αναστέλλεται για αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 η λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου, του 2ου Νηπιαγωγείου, καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πολύγυρου, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, λόγω εργασιών αποκατάστασης σοβαρής διαρροής νερού».
