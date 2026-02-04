Κλειστά θα είναι αύριο το 1ο Δημοτικό Σχολείο, το 2ο και Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πολύγυρου λόγω διαρροής νερού
ΕΛΛΑΔΑ
Πολύγυρος Νηπιαγωγείο Δημοτικό Σχολείο

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου Πολύγυρου

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026  το 1ο Δημοτικό Σχολείο, το 2ο Νηπιαγωγείο, καθώς και το Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Πολύγυρου, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, λόγω εργασιών αποκατάστασης σοβαρής διαρροής νερού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Πολύγυρου

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!
Αναστέλλεται για αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 η λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου, του 2ου Νηπιαγωγείου, καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πολύγυρου, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, λόγω εργασιών αποκατάστασης σοβαρής διαρροής νερού».


Thema Insights

