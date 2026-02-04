Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσει από σήμερα την Ελλάδα
H σκόνη από περιοχές της Σαχάρας, του Μαρόκο και της Λιβύη μεταφέρεται προς την Ελλάδα
Ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.
Όπως τονίζει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η σύγκλιση των ανέμων, λόγω του συνδυασμού ενός υψηλού βαρομετρικού συστήματος στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ενός βαρομετρικού χαμηλού στη δυτική Μεσόγειο, ευνοεί την εκπομπή σκόνης από περιοχές της Σαχάρας, στο Μαρόκο και τη Λιβύη, και τη μεταφορά της προς την Ελλάδα.
Από σήμερα, αρχικά στα δυτικά τμήματα της χώρας και σταδιακά και στα ανατολικά, αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο θα ενισχυθεί εκ νέου στις 5 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας περισσότερο τη νότια Ελλάδα, κυρίως την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Επιπλέον, σύμφωνα με το AtmoHub, οι βροχοπτώσεις που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να αποσυμφορήσουν εν μέρει την ατμόσφαιρα, οδηγώντας σε εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.
Επισημαίνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA - ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme), ενώ ως κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, έχει αποστολή να καθιστά προσβάσιμη την παρακολούθηση και πρόγνωση της ατμοσφαιρικής σύστασης σε εθνικό επίπεδο, επικεντρώνοντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, πολιτειακούς φορείς και το ευρύ κοινό.
