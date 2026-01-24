Απομακρύνεται ο εφιάλτης της λειψυδρίας: Ανέβασαν 25% τη στάθμη του νερού στον Μόρνο οι πρόσφατες βροχοπτώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Μόρνος Πηνειός Λειψυδρία

Απομακρύνεται ο εφιάλτης της λειψυδρίας: Ανέβασαν 25% τη στάθμη του νερού στον Μόρνο οι πρόσφατες βροχοπτώσεις

Αισιόδοξα μηνύματα και από την στάθμη στον Πηνειού, που έχει φτάσει ήδη τα 82 μέτρα, πολύ πριν ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος

Απομακρύνεται ο εφιάλτης της λειψυδρίας: Ανέβασαν 25% τη στάθμη του νερού στον Μόρνο οι πρόσφατες βροχοπτώσεις
107 ΣΧΟΛΙΑ
Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται από τον Πηνειό και τον Μόρνο καθώς μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις είναι αισθητή η αύξηση των αποθεμάτων νερού.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων βελτίωση καταγράφεται στον Μόρνο, όπου η πρόσφατη κακοκαιρία φαίνεται να έδωσε μια ανάσα στο πρόβλημα της λειψυδρίας. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, η στάθμη της λίμνης έχει αυξηθεί κατά 25%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Νοέμβριο τα αποθέματα ανέρχονταν σε 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Ιανουάριο οι μετρήσεις δείχνουν 481 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για να θεωρηθεί όμως ότι η λίμνη «γεμίζει», θα πρέπει να φτάσει τα 654 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Ανάλογη κατάσταση με τον Μόρνο έχει και ο Πηνειός όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα 82 μέτρα, όταν τον περσινό Απρίλιο η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε με στάθμη μόλις 83 μέτρων, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για τη φετινή χρονιά. 
Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχοπτώσεις και τον Μάρτιο, κάτοικοι και παραγωγοί της ευρύτερης περιοχής εκφράζουν την εκτίμηση ότι η φετινή αρδευτική περίοδος μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ομαλά, εξασφαλίζοντας ποιοτική άρδευση για τις καλλιέργειες.


107 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης