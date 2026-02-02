Δένδρα- παγίδες στους δρόμους της Νέας Σμύρνης και το περίφημο άλσος χωρίς... πράσινο

Κλείσιμο

Στη Νέα Σμύρνη, τη νύχτα της κακοκαιρίας “Barbara”, πέντε δέντρα έπεσαν. Την επόμενη, άλλα δύο. Εκείνη τη νύχτα, ένα δέντρο έπεσε στη διάβαση της οδού Αιγαίου, μπροστά από το 3ο και το 13ο Δημοτικό Σχολείο. “Ευτυχώς που δεν έπεσε το μεσημέρι, ή το πρωί. Θα θρηνούσαμε θύματα”, έλεγαν οι κάτοικοι. Λίγο αργότερα, στη διασταύρωση των οδών Καντακουζηνού και Συγγρού, έπεσε ένα άλλο δέντρο. Και πιο μετά στις Βυζαντίου και Ραιδεστού, καθώς και στην Οδεμησίου δύο δέντρα ακόμα έπεσαν– εκεί ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο δεν τη “γλίτωσε” και συνετρίβη κάτω από το δέντρο.Ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης, έλεγε όλο περηφάνια ότι στις πτώσεις όλων των δέντρων έγινε “άμεση απομάκρυνση… είμαστε σε κόκκινο συναγερμό”, όμως οι δημότες και οι κάτοικοι της περιοχής, κάθε άλλο παρά συμφωνούν. “Τα δέντρα που έπεσαν ήταν χρόνια σε επικίνδυνη κλίση”, λέει κάτοικος της περιοχής, ενώ άλλος συμπληρώνει ότι για τα δέντρα που έχουν πάρει κλίση “πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι, πριν πέσουν επάνω σε ανθρώπους και αυτοκίνητα”. Είναι θέμα χρόνου ένα δέντρο να πέσει επάνω σε έναν άνθρωπο και να τον σκοτώσει. Και τι θα γίνει;"Πέφτει το σπίτι μας από το δέντρο"“Θα δούμε σε... μερικά χρόνια”, μπορεί να είναι η σωστή απάντηση, καθώς οι υπηρεσίες του Δήμου -αλλά και ο ίδιος ο δήμαρχος- δεν φημίζονται ακριβώς για την ταχύτητα ανταπόκρισής τους, ακόμα και αν απειλούνται ζωές και περιουσίες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημότη Κώστα Σανιδόπουλου, του οποίου η κατοικία, στην οδό Κύπρου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές -σε σημείο να απειλείται η στατικότητα της- από δέντρο το οποίο γέρνει επάνω στο ακίνητο.Δύο ολόκληρα χρόνια προσπαθεί ο άνθρωπος να πείσει τις αρμόδιες δημοτικές αρχές της Νέας Σμύρνης να κάνουν κάτι, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει. Το δέντρο καταρρέει σιγά- σιγά, η οικογένεια που έμενε στο σπίτι μετακόμισε (αφού το δέντρο έριξε το ταβάνι και χάλασε την υδρορροή, απειλώντας τις ζωές τους , αλλά τα δημοτικά τέλη και οι ζημιές πληρώνονται κανονικά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού), δίπλα είναι νηπιαγωγείο όπου μαμάδες πηγαινοφέρνουν παιδάκια, αλλά κανενός το αυτί δεν ιδρώνει, παρότι γεωτεχνικοί του Δήμου έκριναν ότι πρέπει να κοπεί άμεσα το δέντρο.Για την ακρίβεια, ο κ. Σανιδόπουλος κατάφερε να πάει (προ διετίας) το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που είναι αρμόδια για κοπή δένδρων και του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Σμύρνης, ζητώντας να αποφασιστεί αν πρέπει να κοπεί το δέντρο, ή να τοποθετηθεί αντιστήριξη. Τα αρμόδια όργανα αποφάσισαν ότι πρέπει να κοπεί, καθώς υπάρχει κίνδυνος για ζωές και περιουσίες, όμως η απόφαση δεν εφαρμόστηκε. Δύο διπλανά δέντρα κατέρρευσαν στο μεταξύ και η λογική λέει πως και αυτό θα πέσει -ελπίζοντας χωρίς να πάρει κάποια ανθρώπινη ζωή μαζί του. Αναγκαστικά, ο κ. Σανιδόπουλος έχει προσφύγει σε όσους... απαντούν. Για παράδειγμα, λέει ο δημότης, στις οχλήσεις του στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο δήμαρχος απάντησε στον υφυπουργό κ. Σπανάκη (στον οποίο ο καταγγέλλων έστειλε νέα επιστολή), λέγοντάς του ότι το συγκεκριμένο δέντρο είναι υγιές και δεν χρειάζεται παρέμβαση. Δεν έκανε το ίδιο όμως στον προιστάμενο του Τμήματος Εποπτείας των ΟΤΑ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Οδυσσέα Ιωαννίδη, ο οποίος σε επιστολή του προς τον κ. Κουτελάκη του ζητεί να επιλύσει άμεσα το θέμα. Και η επιστολή του κ. Ιωαννίδη τοποθετήθηκε στον… κάλαθο των αχρήστων, με δεδομένο ότι εστάλη τον περασμένο Ιούνιο και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. “Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν απαντά ο κ. Δήμαρχος” (στον οποίο έχει επίσης στείλει επιστολή), λέει ο κ. Σανιδόπουλος και συνεχίζει. “Δημότες του κινδυνεύουν άμεσα. Με ποιο δικαίωμα ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Κουτελάκης δεν μου επιτρέπει να πάω στο σπίτι μου ή αν πάω να κινδυνεύει η ζωή μου από το επικίνδυνο δέντρο”;