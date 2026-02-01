Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Χίος: Τεράστιος βράχος κατέληξε στον δρόμο μετά από κατολίσθηση - Μικρές ζημιές σε ένα ΙΧ
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Σαραπιού
Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στη Χίο, στον οδικό άξονα που οδηγεί προς τα Καρδάμυλα (στην περιοχή Σαραπιό), όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα, φράσσοντας πλήρως το ένα τμήμα του δρόμου.
Την ώρα του συμβάντος από το σημείο διέρχονταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Το όχημα υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει τραυματισμός των επιβαινόντων, γεγονός που αποδίδεται σε καθαρή τύχη, δεδομένου του μεγέθους και της ορμής του βράχου.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο τεράστιος βράχος φαίνεται να αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά από την απότομη πλαγιά του βουνού και να κατέληξε με δύναμη στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο.
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και δυνάμεις της Αστυνομίας, που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας τόσο της Περιφέρειας όσο και του Δήμου Χίου, με στόχο την απομάκρυνση του βράχου και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.
Πηγή: www.politischios.gr
