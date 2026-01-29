Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Παιδεία στην Ελλάδα: Πού έχει σημειωθεί πρόοδος και ποιες προκλήσεις παραμένουν

Αυτονομία σχολείων, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση, ουσιαστική ψηφιακή εκπαίδευση των μαθητών, τα βασικά σημεία των προτάσεων - Σοφία Ζαχαράκη: «Μεταρρυθμίσεις με στόχο να φτάσουν μέχρι την τάξη και τον μαθητή»