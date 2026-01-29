Πατέρας δύο παιδιών ο 37χρονος που βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της Φαρκαδόνας που συνήθιζε να αθλείται
Πατέρας δύο παιδιών ο 37χρονος που βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της Φαρκαδόνας που συνήθιζε να αθλείται
Είχε μεταβεί στο γήπεδο της Φαρκαδόνας για να αθληθεί και να περπατήσει, όπως συνήθιζε
Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Φαρκαδόνας από την είδηση ότι ο 37χρονος Λεωνίδας Λόιος βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της περιοχής.
Ο άτυχος άνδρας διέμενε στον συνοικισμό της Φαρκαδόνας και ήταν οικογενειάρχης, πατέρας δύο μικρών παιδιών, ζώντας με τη σύζυγό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του KriniLive.gr, ο Λεωνίδας Λόιος είχε μεταβεί στο γήπεδο της Φαρκαδόνας για να αθληθεί και να περπατήσει, όπως συνήθιζε.
Όταν πέρασαν αρκετές ώρες χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι, η σύζυγός του ανησύχησε και αποφάσισε να τον αναζητήσει.
Μεταβαίνοντας στο γήπεδο, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο στο έδαφος.
Άμεσα κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όμως, δυστυχώς, ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διευκρινιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού
Ο άτυχος άνδρας διέμενε στον συνοικισμό της Φαρκαδόνας και ήταν οικογενειάρχης, πατέρας δύο μικρών παιδιών, ζώντας με τη σύζυγό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του KriniLive.gr, ο Λεωνίδας Λόιος είχε μεταβεί στο γήπεδο της Φαρκαδόνας για να αθληθεί και να περπατήσει, όπως συνήθιζε.
Όταν πέρασαν αρκετές ώρες χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι, η σύζυγός του ανησύχησε και αποφάσισε να τον αναζητήσει.
Μεταβαίνοντας στο γήπεδο, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο στο έδαφος.
Άμεσα κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όμως, δυστυχώς, ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διευκρινιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα