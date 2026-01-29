Πατέρας δύο παιδιών ο 37χρονος που βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της Φαρκαδόνας που συνήθιζε να αθλείται
Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Φαρκαδόνας από την είδηση ότι ο 37χρονος Λεωνίδας Λόιος βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της περιοχής.

Ο άτυχος άνδρας διέμενε στον συνοικισμό της Φαρκαδόνας και ήταν οικογενειάρχης, πατέρας δύο μικρών παιδιών, ζώντας με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KriniLive.gr, ο Λεωνίδας Λόιος είχε μεταβεί στο γήπεδο της Φαρκαδόνας για να αθληθεί και να περπατήσει, όπως συνήθιζε.

Όταν πέρασαν αρκετές ώρες χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι, η σύζυγός του ανησύχησε και αποφάσισε να τον αναζητήσει.

Μεταβαίνοντας στο γήπεδο, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο στο έδαφος.

Άμεσα κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όμως, δυστυχώς, ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διευκρινιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού
