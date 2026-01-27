Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Πατέρας οπαδού που ήταν στο δυστύχημα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Ένα από τα παιδιά που γλίτωσε μου είπε για τον γιο μου και το τροχαίο
Ο ίδιος επισήμως δεν έχει ενημερωθεί αν ο γιος του είναι ανάμεσα στους νεκρούς αλλά ένας φίλος του, ο οποίος επέζησε τους τηλεφώνησε και τους είπε πως το παιδί του ανασύρθηκε νεκρό
Στιγμές αγωνίας ζουν οι οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ οι οποίοι επέβαιναν στο μοιραίο βαν που νωρίς το μεσημέρι ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας με απολογισμό 7 νεκρούς και 3 τραυματίες.
Ο πατέρας ενός νεαρού περίπου 30 ετών από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα με τους επιβάτες, κλήθηκε πριν από λίγη ώρα από την ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία προκειμένου να μεταβεί στη γειτονική χώρα και να αναγνωρίσει τον γιο του.
Ο ίδιος επισήμως δεν έχει ενημερωθεί αν ο γιος του είναι ανάμεσα στους νεκρούς αλλά ένας φίλος του, ο οποίος επέζησε από το δυστύχημα, τους τηλεφώνησε και τους είπε πως ο γιος του ταξίδευε με το μαύρο βαν και ανασύρθηκε νεκρός.
«Από την πρεσβεία δεν έχω μάθει τίποτα. Από αυτόν που γλίτωσε έμαθα ότι ήταν ο γιος μου μέσα και είναι σε αυτούς που κατέληξαν. Ένας που είναι ανάμεσα στους επιζώντες, είναι καλά, και μας πήρε και μας είπε για τον γιο μου. Με την πρεσβεία μίλησα και μου είπαν ότι είναι καλό να πάμε για αναγνώριση», λέει στο protothema.gr o πατέρας, ο οποίος βρίσκεται καθ οδόν για την Ρουμανία.
