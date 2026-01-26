Συλλυπητήρια για την τραγωδία με πέντε νεκρούς στην «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία: Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα
Συλλυπητήρια για την τραγωδία με πέντε νεκρούς στην «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία: Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα
Στην φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες
Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα μέσω ανάρτησης στο Instagram.
Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και κοινοποιήθηκε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρεται:
«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».
