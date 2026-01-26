Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο ζωγράφος και γλύπτης Νικόλαος Ζήβας
Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο ζωγράφος και γλύπτης Νικόλαος Ζήβας

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/01, στις 16:00 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλανδρίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο ζωγράφος και γλύπτης Νικόλαος Ζήβας, όπως ανακοίνωσε το επιμελητήριο εικαστικών τεχνών Ελλάδος.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στα εργαστήρια του Νίκου Κεσσανλή και του Δημήτρη Μυταρά (1981-1987). Μετά το τέλος των σπουδών του πήγε στη Ρώμη (1989-1993) όπου εξέθεσε τα ζωγραφικά του έργα σε ατομικές εκθέσεις στην γκαλερί «Tabula rasa» το 1992 και στη Sala «Ompre Rosse» το 1993 και σε ομαδικές εκθέσεις όπως η 39 Διεθνής έκθεση της Ρώμης το 1992 και στην έκθεση «Από την Αθήνα στην Αντζίτια» το 1990.

Επέστρεψε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τις κατασκευές εκθέτοντας τα έργα του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την οικογενειακή συλλογή αποσπασμάτων και σπαραγμάτων της Νεότερης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής (1830-1930).

Διεύθυνε την γκαλερί «Zivasart Gallery» έχοντας την επιμέλεια και τη διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής και εικαστικών δρώμενων, συναυλιών και παρουσιάσεων βιβλίων.

Ήταν μέλος του ΕΕΤΕ από το 1998 και πήρε μέρος στην έκθεση του ΕΕΤΕ «Μήνας εικαστικών τεχνών Οκτώβριος 2001» στην Τεχνόπολη.
Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές και δημόσιους χώρους.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/01, στις 16:00 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλανδρίου. Μετά το πέρας της τελετής, η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στον χώρο της Γκαλερί Zivasart (Οδός Παντανάσσης 1, Μαρούσι).

