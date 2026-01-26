Καιρός: Δεν αναμένεται νέα επιδείνωση στην Αττική, λέει ο Τσατραφύλλιας - Νέος κύκλος βροχών από Πέμπτη
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και θυελλλώδεις άνεμοι για σήμερα, χλαζοπτώσεις την Τρίτη
Πορτοκαλί συναγερμός έχει σημάνει από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το πρωί της Δευτέρας.
Η κακοκαιρία μέσα στην ημέρα θα επεκταθεί και θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της.
Σύμφωνα με τo επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης οι περιοχές που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα είναι:
-H ανατολική Μακεδονία, η κεντρική Μακεδονία και η Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας
-Η Θεσσαλονίκη έως σήμερα το απόγευμα
-Tα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως και το πρωί της Τρίτης
-Tα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης
-H Κρήτη έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης
-H Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα 26/1
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο καιρός όσον αφορά την περιοχή της Αττικής έχει βελτιωθεί και πως δεν αναμένεται νέα επιδείνωση. Παράλληλα αναφέρει πως από την Πέμπτη προβλέπεται νέος κύκλος βροχών.
Τσατραφύλλιας: Δεν αναμένεται επιδείνωση του καιρού στην Αττική - Νέος κύκλος βροχών από ΠέμπτηΤο κύμα κακοκαιρίας επηρέασε σήμερα Δευτέρα 26/1 και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής προκαλώντας εκ νέου προβλήματα τα οποία ωστόσο περιορίστηκαν σε πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησεις και πλημμυρικά φαινόμενα μικρής έκτασης σε περιοχές που είχαν πληγεί από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.
