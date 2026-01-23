Απίστευτη απάτη στη Ζάκυνθο: Άνδρας παρίστανε επί χρόνια τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρέμι Μόουζες

Η... απάτη αποκαλύφθηκε όταν ο δράστης πέθανε και το νέο έφτασε μέχρι τη Βρετανία, όπου έγινε γνωστό ότι ο πραγματικός Μόουζες ζει και βασιλεύει





Σύμφωνα με το MEGA, ένας αλλοδαπός που βρέθηκε στο νησί της





Ο άνθρωπος αυτός, έζησε πολλά χρόνια στο νησί, έχοντας μάλιστα αγοράσει και σπίτι στην περιοχή του Αργασίου και ανέπτυξε και δραστηριότητα στο νησί αναλαμβάνοντας και ως προπονητής στην ομάδα της Δόξας Πηγαδακίων, λόγω του... αθλητικού του παρελθόντος.







Το πραγματικό του όνομα; Κένεθ Κέιτ. Σε πολλούς, πάντως, συστηνόταν ως Ρέμι Μόουζες.



Ουδεμία σχέση Όταν ωστόσο πέθανε, στις 3 Δεκεμβρίου του 2025, σε ηλικία 60 ετών αποκαλύφθηκε ότι ουδεμία σχέση είχε με τον ποδοσφαιριστή. Κι αυτό, γιατί το νέο της απώλειας του «Μόουζες» διαδόθηκε μέσω των social media και στη Βρετανία, όπου μάλιστα κανάλια «τσίμπησαν» και έκαναν εκτενή αφιερώματα στον ποδοσφαιριστή θεωρώντας ότι η είδηση του θανάτου του ήταν αληθινή. Όλα αυτά, βέβαια, ανατράπηκαν όταν ο γιος του αληθινού Ρέμι Μόουζες βγήκε δημόσια και αποκάλυψε ότι ο πατέρας του ζει και βασιλεύει.



Ο 60χρονος παρουσιάστηκε ως ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ, η αλήθεια όμως αποκαλύφθηκε όταν δημοσιογράφος της Daily Mirror με ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι ο Μόουζες ήταν ζωντανός και καλά στην υγεία του, κάτι που επιβεβαίωσε κι ένα από τα παιδιά του.



«Ήταν πολύ φιλικός» «Ήταν πολύ φιλικός, φαινόταν ότι ο άνθρωπος ήξερε… Και μεταδοτικός ήταν, φαινόταν ότι ήξερε ποδόσφαιρο. Μας είχε κάνει λίγο εντύπωση, αλλά ξέρετε γιατί πολλοί του εξωτερικού όταν βγαίνουν στη σύνταξη προτιμούν κάτι πιο ήσυχο, για την ξεκούρασή τους ίσως να έχουν και ένα χόμπι και να θέλουν να βοηθήσουν μία νέα, γυναικεία ομάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που λέγαμε ότι δεν μοιάζει για την ηλικία του», λέει αθλήτρια από τη Ζάκυνθο.



Κάτοικος της περιοχής αναφέρει από την πλευρά του:



«Ξεγέλασε αρκετό κόσμο εδώ στο νησί, φάνηκε αφότου απεβίωσε. Προσφέρθηκε σαν εθελοντής και σαν παλιός ποδοσφαιριστής επικαλέστηκε να έρθει να βοηθήσει την προσπάθεια ενός ερασιτεχνικού συλλόγου. Η γυναίκα του, τον είχε ντύσει στο φέρετρο, τον είχε ντύσει με ρούχα της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ από την κορυφή μέχρι τα νύχια και μιλάμε για πανάκριβα ρούχα. Δεν ήταν κάποιος που απλά έβαλε μία φανέλα, κασκόλ, μπουφάν, σκούφο γάντια, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Έλεγε και στις αθλήτριες ότι εγώ είμαι ο τάδε. Έχει και μόνιμους κατοίκους Άγγλους που μένουν στο νησί, που μένουν όλο τον χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν και είδαν την είδηση και κάποιοι από αυτούς γνωρίζανε ότι ο πραγματικός Ρέμι Μόουζες ζει και βασιλεύει. Οι υπάλληλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν σε επικοινωνία, μας ρώτησαν αν μας ενόχλησε, αν μας ξεγέλασε, αν μας έκανε κάποιο κακό».



«Οικονομικά ήταν ανεξάρτητος, δεν δούλεψε καθόλου όσο ήταν στον νησί», επισημαίνουν άλλοι μάρτυρες.