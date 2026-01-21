Πάνω από 25 εκατ. ευρώ τα κέρδη της οργάνωσης που «πείραζε» τις αντλίες καυσίμων και έκλεβε τους καταναλωτές

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 59 κεντρικές μονάδες Η/Υ, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή αυτοκίνητα, έξι πιστόλια και βαλλίστρα, 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων, μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς καιΠαράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.Εκτιμάται ότι, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ’ επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για πέντε έτη.