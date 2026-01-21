Πάνω από 25 εκατ. ευρώ τα κέρδη της οργάνωσης που «πείραζε» τις αντλίες καυσίμων και έκλεβε τους καταναλωτές
Ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει το παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών
Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε μία 5ετια κατάφεραν να αποκομίσουν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που «πείραζαν» με ειδικό λογισμικό τις αντλίες καυσίμων κατακλέβοντας τους καταναλωτές.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει το παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών.
Το εν λόγω λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).
Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από δύο μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται και οι δύο ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.
Περαιτέρω, επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές του κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.
Στη δράση τους έβαλαν φρένο τα στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (20/1) κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, εννέα σπίτια, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.
Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
Στη δράση τους έβαλαν φρένο τα στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (20/1) κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, εννέα σπίτια, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.
Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 59 κεντρικές μονάδες Η/Υ, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή αυτοκίνητα, έξι πιστόλια και βαλλίστρα, 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων, μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 250.000 ευρώ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.
Εκτιμάται ότι, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ’ επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για πέντε έτη.
