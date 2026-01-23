Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ένοχοι δυο γονείς στη Λάρισα που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας
Στο δικαστήριο βρέθηκαν βρέθηκαν συνολικά 15 γονείς παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών – Τι είπαν στις απολογίες τους
Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας βρέθηκαν συνολικά 15 γονείς παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid, το σχολικό έτος 2020–2021. Από το σύνολο των κατηγορουμένων, ένοχοι κρίθηκαν τελικά μόνο δύο.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, πρόκειται για γονείς μαθητών που εκείνη την περίοδο φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε περιοχές της Λάρισας, της Αγιάς και της Ελασσόνας και οι οποίοι δεν μεριμνούσαν για τη συστηματική παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση της Εισαγγελίας.
Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση στο δημοτικό και στο γυμνάσιο είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
Όπως προέκυψε από τις απολογίες των κατηγορουμένων κατά τη χθεσινή διαδικασία, οι περισσότεροι από τους γονείς επέλεξαν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για προληπτικούς λόγους, καθώς στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπήρχαν συγγενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Τελικά, δεκατρείς από τους δεκαπέντε γονείς αθωώθηκαν, ενώ οι δύο καταδικάστηκαν για κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών τους. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 και 10 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα ύψους 700 και 900 ευρώ.
