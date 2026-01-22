Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Αυτοψία Κατσαφάδου την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους από την κακοκαιρία
Θα έχει σύσκεψη με δημάρχους με αντικείμενο την αποκατάσταση ζημιών από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας
Αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε δήμους που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.
Τον Υφυπουργό θα συνοδεύουν ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής Καλλιόπη Τετώρου και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΓΔΑΕΦΚ Γιάννης Παυλής.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις 15:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι Δήμαρχοι θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το κύμα κακοκαιρίας, με έμφαση στις ζημιές σε υποδομές, κατοικίες που χρήζουν επισκευών, επιχειρήσεις, καθώς και στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων πολιτών.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η διευθέτηση και η δρομολόγηση λύσεων για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, καθώς και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.
Σημειώνεται ότι ο Υφυπουργός κ. Κώστας Κατσαφάδος βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία με το σύνολο των Δημάρχων σε όλη τη χώρα, στις περιοχές όπου έχουν προκύψει προβλήματα από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, ενώ έχουν αποσταλεί οδηγίες σχετικά με τις πρώτες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί όχι μόνο περιοχές της Αττικής, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί.
Τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Δήμους και, κατόπιν υποδείξεων των δημοτικών αρχών, αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις αυτοψίες. Οι Δήμαρχοι συγκεντρώνουν τη συνολική εικόνα των ζημιών και ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με τη συνδρομή της ΔΑΕΦΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική και αποτελεσματική καταγραφή και αποκατάσταση των επιπτώσεων.
