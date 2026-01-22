ΕΜΠ: Τιμητική εκδήλωση για τον Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Θεοδόση Τάσιο παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Τιμήθηκε στο ιστορικό κτίριο Αβέρωφ για την πολυετή προσφορά στην επιστήμη, την κοινωνία και την παιδεία





Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ.



Αρχιμανδρίτης κ. Δωρόθεος Κιούσης.



Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου στον χαιρετισμό του, ανέδειξε τον ιδιαίτερο ρόλο του Πολυτεχνείου ως ιστορικού ιδρύματος και θεσμού, άρρηκτα συνδεδεμένου με την πορεία της χώρας, τη δημοκρατία και την κοινωνική πρόοδο.



Τόνισε ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως «κτήμα του έθνους», δεν περιορίζεται στην ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά διαχρονικά συνομιλεί με την κοινωνία και την πολιτεία, καλλιεργώντας γνώση με αξιακό και ανθρωποκεντρικό πρόσημο.







Στον χαιρετισμό του, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, εστίασε στο παράδειγμα ζωής και σκέψης του τιμώμενου, επισημαίνοντας ότι ο πνευματικός μόχθος και η επιστημονική δημιουργία συνιστούν δημόσιο αγαθό, θεμέλιο της δημοκρατικής συγκρότησης και της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από ήθος, μέτρο και επίγνωση των συνεπειών τους.



Αναφερόμενος στην προσωπικότητα του τιμώμενου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σκιαγράφησε τον Θεοδόση Τάσιο ως σύγχρονο homo universalis, έναν στοχαστή που αντιστάθηκε στη μονοδιάστατη εξειδίκευση και ανέδειξε την τεχνολογία όχι ως ουδέτερο εργαλείο, αλλά ως ανθρώπινο και πολιτισμικό φαινόμενο, άρρηκτα συνδεδεμένο με αξίες, επιλογές και κοινωνικές συνέπειες.



Επεσήμανε τέλος ότι, η παρουσία της Πολιτείας σε έναν ιστορικό πανεπιστημιακό χώρο, αφιερωμένη στην τιμή ενός δασκάλου της επιστήμης, αποτυπώνει έμπρακτα τη σημασία του διαλόγου μεταξύ θεσμών, παιδείας και κοινωνίας, ιδίως σε μια εποχή σύνθετων τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων.



Ο Ομότιμος Καθηγητής του Ε.Μ.Π., κ. Γ. Γκαζέτας και η Ομότιμη Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. κα. Ε. Βιντζηλαίου παρουσίασαν το έργο και τη διαδρομή του τιμώμενου ως κορυφαίου επιστήμονα, αλλά και ως πνευματικού δασκάλου που καλλιέργησε γενιές φοιτητών, που δεν μεταφέρει απλά γνώση, αλλά διαμορφώνει κριτική σκέψη και ήθος, και αντιμετωπίζει την επιστήμη ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής και κοινωνικής εξέλιξης.



Κατέληξαν σημειώνοντας ότι, όπως αναδεικνύεται μέσα από το συγγραφικό του έργο, θεωρούσε πως ένας θεμελιώδης στόχος κάθε πολιτείας είναι η «αθανασία» και ότι η πολιτική, στη βαθύτερη φύση της, ανήκει στο πεδίο της ηθικής.



Παράλληλα, αναδείχθηκε ότι κεντρική του επιδίωξη υπήρξε η καλλιέργεια μιας ουσιαστικής μαθητείας στους φοιτητές του: η ενθάρρυνση της διερώτησης και της αμφιβολίας, η αξία της επίμονης προσπάθειας και της ενεργού συμμετοχής, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια της κοινωνικής ευθύνης, μέσα από αξιακά πρότυπα και τη δύναμη του προσωπικού παραδείγματος.



Ακολούθησε η τιμητική απόδοση του μεταλλίου του Ιδρύματος με το έμβλημα του Προμηθέα Πυρφόρου από τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π.



Λαμβάνοντας το λόγο, ο Θεοδόσης Τάσιος αναφέρθηκε στη θεμελιώδη διάκριση ανάμεσα στην επιστήμη και την τεχνολογία ως διάκριση ρόλων, ευθυνών και κριτηρίων.



Τόνισε ότι η επιστήμη αποσκοπεί πρωτίστως στην κατανόηση της πραγματικότητας, ενώ η τεχνολογία γεννιέται από την ανάγκη του ανθρώπου να παρέμβει σε αυτήν και να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες.



Υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με την επιστημονική γνώση που κρίνεται με βάση την αλήθεια, η τεχνολογία οφείλει να αξιολογείται μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα ελέγχων που αφορά τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, το κόστος, τον χρόνο, καθώς και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.



Μέσα από αυτή τη διάκριση, επεσήμανε ότι η τεχνική πράξη δεν μπορεί να είναι αξιακά ουδέτερη, αλλά προϋποθέτει κρίση, μέτρο και ευθύνη — στοιχεία που διαχρονικά χαρακτήρισαν τόσο το επιστημονικό του έργο όσο και τη δημόσια παρουσία του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.



Ακολούθησε σύντομο μουσικό πρόγραμμα από τη χορωδία του Ιδρύματος υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου.



Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, μεταξύ αυτών εκπρόσωποι κομμάτων, ο Πρόεδρος και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου και κοινωφελών ιδρυμάτων, Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί, νυν και πρώην Πρυτάνεις Ελληνικών Πανεπιστημίων, και σύσσωμη η διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη ΔΕΠ και συμπορευτές και συνεργάτες του τιμώμενου, σε μια συνάντηση υψηλού θεσμικού και ιστορικού συμβολισμού.



Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αποδίδοντας στον Θεοδόση Τάσιο την ύψιστη τιμή του Ιδρύματος, ανέδειξε και το διαχρονικό του ρόλο ως ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που δεν περιορίζεται στην παραγωγή τεχνικής γνώσης, αλλά καλλιεργεί αξίες, κριτική σκέψη και κοινωνική ευθύνη.



Η παρουσία της Ανώτατης Πολιτειακής Αρχής στο ιστορικό κτίριο Αβέρωφ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προσέδωσε ιδιαίτερο θεσμικό βάρος σε μια εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν δάσκαλο της επιστήμης και του δημόσιου λόγου.



Επίσης, επιβεβαίωσε με τον πλέον σαφή τρόπο το ρόλο του Ε.Μ.Π. ως ζωντανού θεσμού γνώσης, διαλόγου και ευθύνης, στο επίκεντρο της επιστημονικής και δημόσιας ζωής της χώρας.