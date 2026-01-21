Προβλήματα και στην Ύδρα από την κακοκαιρία: Ορμητικός χείμαρρος περνάει μπροστά από σπίτια, δείτε βίντεο
Στο έλεος της έντονης βροχόπτωσης και η Ύδρα, σε ποτάμι μετατράπηκε δρόμος στο νησί

Στο έλεος της έντονης βροχόπτωσης και η Ύδρα, σε ποτάμι μετατράπηκε δρόμος στο νησί

Προβλήματα και στην Ύδρα από την κακοκαιρία: Ορμητικός χείμαρρος περνάει μπροστά από σπίτια, δείτε βίντεο
Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Ύδρα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, θυελλώδεις άνεμοι και τεράστια κύματα αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί.

Σε βίντεο που έχουν «ανέβει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ορμητικός χείμαρρος να κόβει στη μέση κεντρικό δρόμο του νησιού.




Οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, συντονίζοντας τις δράσεις για την απομάκρυνση νερών και τη διασφάλιση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η ένταση της βροχόπτωσης και η κατάσταση σε ορισμένους δρόμους προκαλούν ανησυχία. Τα συνεργεία του δήμου και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας εργάζονται για τον καθαρισμό φρεατίων, την απομάκρυνση φερτών υλικών.



Ο δήμος της Ύδρας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή της Ύδρας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Χαρδαλιά, όλες οι σχολικές μονάδες του νησιού θα παραμείνουν κλειστές.

Ο Δήμος Ύδρας έχει επικοινωνήσει με τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου μας για σαφείς οδηγίες κατά την περίοδο των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας συμμετείχε σήμερα στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα «Έκτακτο ΠΕΣΟΠΠ Πειραιά και Νήσων».
Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων των πολιτών και επισκεπτών κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς και για τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες. 

Παρακαλούνται επίσης όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και εργασίας να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των ζώων τους.
Χρήσιμα τηλέφωνα:

Δήμος Ύδρας: 22983 20200

Εθ. Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ύδρας: 22980 53199

Αστυνομικό Τμήμα Ύδρας: 22980 52205

Λιμεναρχείο Ύδρας: 22980 52279
