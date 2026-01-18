Οι ορειβάτες στον Ταΰγετο ήταν δεμένοι μεταξύ τους, γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά - Βίντεο από τη διάσωση

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής - Οι δύο τραυματίες φέρουν χτυπήματα στα άκρα - Ήταν μεγάλη η πτώση τους, λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίαςτου Δήμου Σπάρτης





Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ειδοποιήθηκαν ότι ομάδα 8 ορειβατών βρισκόταν σε δύσβατη περιοχή, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν την ομάδα.



δύο τραυματίες, ένας άνδρας με τραύματα στον αστράγαλο και μία γυναίκα με περισσότερα τραύματα, χωρίς όμως να είναι σοβαρά.



«Συνολικά στο νοσοκομείο Σπάρτης θα μεταφερθούν 8 ορειβάτες εκ των οποίων οι 6 σε καλή κατάσταση και οι δύο τραυματίες που δεν φαίνεται να έχουν κάτι σοβαρό» τονίζει ο κ. Γιαννάκος.



Πώς έγινε το ατύχημα Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα μέλος της ομάδας γλίστρησε. Καθώς οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας, παρασύρθηκαν και κατρακύλησαν σε πλαγιά.



«Ήταν δεμένοι και έπεσαν. Παρασύρθηκαν ο ένας με τον άλλο και κατρακύλησαν σε πλαγιά, τουλάχιστον 200 μέτρα υψομετρικά. Ήταν μεγάλη η πτώση τους. Έπρεπε να γίνει μία τεράστια επιχείρηση για να τους κατεβάσουμε γιατί ήταν πολύ μακριά σε σχέση με το τελευταίο σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει αυτοκίνητο. Η επιχείρηση έγινε σε παγωμένο χιόνι με μεγάλη κλίση» τόνισε στο Star o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, Δημόσθενης Κακούρος.



Νωρίτερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν επικοινωνία με τον επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος ανέφερε ότι τέσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση ελικοπτέρου του ΕΚΣΕΔ. Ωστόσο, το ελικόπτερο δεν κατάφερε να προσεγγίσει την περιοχή εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.



Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για το περιστατικό Κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον απεγκλωβισμό ορειβατών, από δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή πλησίον του Προφήτη Ηλία στο όρος Ταΰγετος.



Κινητοποιήθηκαν συνολικά 89 πυροσβέστες από την Π.Υ. Σπάρτης, την Π.Υ. Τρίπολης, Π.Υ. Γυθείου, την 9η και την 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., από τις Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Σ.μη.Ε.Α. Πελοποννήσου αλλά και Εθελοντές της Ελληνικής Ομάδες Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.).



Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).



Με συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκαν τραυματισμένοι τέσσερις (4) ορειβάτες εκ των οποίων μια (1) γυναίκα και τρείς (3) άνδρες, σε δύσβατη ορεινή χιονοσκεπή περιοχή στον Προφήτη Ηλία στην κορυφή «Πυραμίδα» στο όρος Ταΰγετος. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε προσβάσιμο σημείο όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.



Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε βραδινές ώρες σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.