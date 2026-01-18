Κύπρος: Μία σύλληψη και τρία εντάλματα για την συμπλοκή με τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Λάρνακας
Ενας 48χρονος συνελήφθη στο νοσοκομείο που μετέβη τραυματισμένος μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς - Οι άλλοι τρεις που καταζητούνται, είναι Σύροι, 26, 35 και 20 ετών
Τέσσερα άτομα, όλοι αλλοδαποί, ταυτοποιήθηκαν από την κυπριακή Αστυνομία ως εμπλεκόμενα στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες νωρίς το απόγευμα στο κέντρο της Λάρνακας στη Κύπρο.
Ο ένας, ο οποίος είναι 48χρονος που έχει πολιτογραφηθεί Κύπριος, συνελήφθη λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε νοσοκομείο όπου είχε μεταβεί τραυματισμένος. Πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει πολλές φορές την Αστυνομία για εμπλοκή του σε εγκληματικές ενέργειες και ενώ εκκρεμούν εναντίον του υποθέσεις στο Δικαστήριο βρισκόταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Οι άλλοι τρεις που καταζητούνται, είναι Σύροι, 26, 35 και 20 ετών και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ανήκουν σε ομάδες του υποκόσμου που ασχολούνται με την παροχή «προστασίας» σε επιχειρήσεις και καταστήματα της Λάρνακας.
Κατά την διάρκεια των ερευνών της Αστυνομίας σε σπίτι αλλοδαπού, αναζητώντας έναν εκ των τριών καταζητουμένων, δεν βρήκε τον ύποπτο αλλά βρήκε 8 στρατιωτικά φυσίγγια. Μετά τον εντοπισμό των πυρομαχικών συνέλαβε τρία άτομα που διέμεναν στο σπίτι.
Και οι τέσσερις, που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα, βρίσκονται αντιμέτωποι ως ύποπτοι, με σοβαρές κατηγορίες που αφορούν παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, εκβιασμούς, απαίτηση περιουσίας με απειλές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Στη Λάρνακα έχουν κληθεί αστυνομικές ενισχύσεις από άλλες πόλεις , καθώς υπάρχει φόβος νέων συμπλοκών μεταξύ ομάδων του υποκόσμου. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές πρόκειται για δύο ομάδες που ερίζουν για τον έλεγχο των επιχειρήσεων της πόλης στις οποίες παρέχουν προστασία με βία και απειλές.
Από τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα χθες, περίπου στις 15:30, μέλη μιας ομάδας του υποκόσμου συνεπλάκη με μέλη αντίπαλης ομάδας στη κεντρική λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου. Φαίνεται πως η μια ομάδα θεώρησε ότι η άλλη μπήκε στα χωράφια της. Ακολούθησε καταδίωξη με τσεκούρια, λοστούς και ξύλα, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να πυροβόλησε, ρίχνοντας 3-4 σφαίρες. Η συμπλοκή φαίνεται να έγινε σε δύο διαφορετικά σημεία και όλα αυτά μπροστά στα έντρομα μάτια πολιτών που βρισκόντουσαν στον δρόμο.
Ο Κύπριος υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (πρώην Διοικητής των ΟΥΚ) Κώστας Φυτιρής πήγαινε εσπευσμένως στη Λάρνακα και σε δηλώσεις του έκανε λόγο για αποθράσυνση των εγκληματιών, τονίζοντας πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα, καλώντας τη Βουλή να προχωρήσει σε έγκριση όσων αιτημάτων του υπουργείου του εκκρεμούν, για να δοθούν περισσότερα "εργαλεία" στην Αστυνομία.
