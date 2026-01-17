Βίντεο από την συμπλοκή στη Λάρνακα: Πυροβολισμοί και κυνηγητό με λοστούς, τσεκούρια και ρόπαλα

Κλείσιμο



Έρευνες για τραυματίες, «σκούπα» σε νοσοκομεία και κλινικές

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν νωρίς το απόγευμα οι Αρχές στη Λάρνακα, μετά από σοβαρό επεισόδιο που ξεκίνησε ως συμπλοκή και εξελίχθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς, σε περιοχή πολύ κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, γύρω στις 15:30 λήφθηκε αρχική πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λάρνακας, σε απόσταση αναπνοής από την Αστυνομική Διεύθυνση. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη ενημέρωση για ρίψη πυροβολισμών στο ίδιο σημείο, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές.Περίπολα που έσπευσαν άμεσα στην περιοχή δεν εντόπισαν άτομα στο σημείο, ενώ η σκηνή αποκλείστηκε προκειμένου να διενεργηθούν εξετάσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας και σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκεται βίντεο που καταγράφει την άγρια συμπλοκή, στο οποίο φαίνεται ομάδα περίπου δέκα ατόμων να εμπλέκεται σε επεισόδιο βίας, κρατώντας λοστούς, τσεκούρια και ρόπαλα. Σύμφωνα με τις Αρχές, το οπτικό υλικό αξιοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των εμπλεκομένων, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.Ήδη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ορισμένα από τα άτομα που φαίνονται στο βίντεο έχουν αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί και αναμένεται να συλληφθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.Ήδη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ορισμένα από τα άτομα που φαίνονται στο βίντεο έχουν αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί και αναμένεται να συλληφθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.Την ίδια ώρα, παραμένει ασαφής η εικόνα σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την κατάσταση τυχόν τραυματιών. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι στη σκηνή εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, γεγονός που οδήγησε στην επέκταση των ερευνών σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν άτομα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο αναζήτησαν ιατρική περίθαλψη.Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, με αποκοπές οδικών αρτηριών στο κέντρο της Λάρνακας, μεταξύ άλλων και στον δρόμο Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί προς τις Φοινικούδες, ενώ οι εξετάσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη.Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επαρχία Λάρνακας έχει καταγράψει, κατά διαστήματα, υποθέσεις σοβαρής βίας, με τις Αρχές να τονίζουν ότι κάθε συμβάν αξιολογείται αυτοτελώς, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και όχι φημών.