Ο Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό, δεν ήταν χάρτινος να υπέκυψε σε 10 κλωτσιές, ξεσπά η μητέρα του
Η κυρία Γιαννούλα έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει - Υποστήριξε πως τα παιδιά φοβούνται και ζήτησε από τις άλλες μητέρες βοήθεια
«Αγάπη μου, βοήθα τον εαυτό σου αν σήμερα διώξεις το φόβο σου και μιλήσεις κινδυνεύεις λιγότερο αύριο»: Με αυτά τα λόγια η μητέρα του Άγγελου που έπεσε νεκρός μετά από ξυλοδαρμό στις Σέρρες απηύθυνε έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι να μιλήσουν. Για το περιστατικό έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ένας 15χρονος.
Η κυρία Γιαννούλα είπε μεταξύ άλλων, πως ο Άγγελος «δεν ήταν χάρτινος να υπέκυψε σε 10 κλωτσιές». «Τα παιδιά φοβούνται, εγώ αυτό ξέρω. Πιστεύω ότι τα παιδιά είδαν, δεν ήταν ένας εκεί που τον χτύπησαν δεν ήταν χάρτινος να υπέκυψε σε 10 κλωτσιές, δεν ήταν καν κλωτσιές απ ότι μου είπαν εκ των υστέρων , δεν ήταν χάρτινος ο Άγγελος ήταν δυνατός, δεν υπέκυψε εκεί ο Άγγελος υπέκυψε εδώ κάτω, με άλλα πράγματα που δε μπορούμε να τα ξέρουμε», είπε η μητέρα του Άγγελου, κυρία Γιαννούλα, στο STAR.
«Προσπαθώ να ζήσω το πένθος μου, τηλεόραση έχω δει ελάχιστη. Ο Άγγελος ήταν ένα παιδί ευγενικό, δυνατό, καλό, σωστός άνδρας με πολλούς φίλους, πάντα ήταν με φίλους. Μαθητής 3ης λυκείου, με τα φροντιστήριά του. (...) Αλλά ο Άγγελος έφυγε… Έφυγε πολύ μικρός, μαρτύρησε σαν το Χριστό, τον γονάτισαν μπροστά στην κεντρική εκκλησία των Σερρών, κάντε το εικόνα όλες οι μάνες. Τον χτυπούσαν και ο καλός μου δεν υπερασπίστηκε ούτε τον εαυτό του, μπορούσε, δεν ήταν αδύναμος, αυτό δεν το έκανε σαν τον Χριστό. Σήμερα τρελαίνομαι, γιατί παιδί μου δεν αμύνθηκες, δεν υπερασπίστηκες τον εαυτό σου, πόσο καλή μάνα ήμουν τελικά; Γίνε παιδί μου καλός φύγε από το κακό. Αλλά ο αγώνας άνισος, ένιωσε φόβο. Φόβο. Ξέρεις τι είναι ο φόβος; Είχε απέναντι όλη την ανεπάρκεια της πολιτείας, αλλά εγώ δεν τον προετοίμασα για αυτά», είπε η κυρία Γιαννούλα.
«Παιδιά λένε τους δολοφόνους του, χωρίς αρχές μόνο με μίσος. Πού τόσο μίσος από ένα μήνυμα για μια κοπέλα. Πού είναι ο σεβασμός, ποιος τα μεγάλωσε τα αυτά τα παιδιά; Ποιος τον καθοδήγησε; Ποια οικογένεια; Δεν υπήρχε οικογένεια. Πού είναι η υπηρεσία; Φταίνε όλοι, να απολογηθούν όλοι, να πληρώσουν όλοι και όχι με δάκρυα. Τα δάκρυα άστα σε εμένα, τα ξέρω καλά μαζί με τις συμβουλές. Πόσα χρόνια πρέπει όλοι να πληρώσουν;», διερωτήθηκε.
«Μιλήστε παιδιά, ξέρετε, υπήρξαν πολλά τέτοια, διαφοροποιηθείτε. Εκεί που ήταν μαζευόταν στην εκκλησία και η αστυνομία ήξερε που μαζεύονται, λένε ότι στις Σέρρες έχει παραβατικότητα μεγάλη… Δεν είχε κάμερες στην εκκλησία, δεν έχουν στοιχεία, δεν είδε ένας; Δεν άκουσε ένας; Σπίτια έχει γύρω γύρω», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Η μητέρα περιέγραψε πως η οικογένειά της ήταν της προσφοράς και της φιλανθρωπίας αλλά «δεν πήρα τίποτα από αυτά, δηλαδή δεν ξέρω πως θα προχωρήσω, τρελή απογοήτευση».
«Μαμάδες υποστηρίξτε τα παιδιά σας, μην τα κρίνετε, πρέπει να μιλήσουν. Διαφοροποιηθείτε παιδιά. Ο Άγγελος του έτυχε παλιά, μίλησε. Μου είπε “θα γίνω καρφί;” του απάντησα “δεν είναι καρφί αυτό παιδί μου, αυτός που θα πει το καλό δεν είναι καρφί”», ανέφερε η μητέρα.
«Δεν θέλω να δώσω ευθύνες στα παιδιά. Δεν θέλω, τουλάχιστον στους φίλους του παιδιού μου, στη μνήμη του παιδιού μου. Τους φίλους του το παιδί μου τους υπεραγαπούσε. Αυτά θα τα βρουν αυτοί που πρέπει, δεν μπορώ να δώσω τέτοιες ευθύνες. Τα παιδιά και εγώ όταν τους μίλησα μου είπαν ξέροντας ότι ο Άγγελος είναι άντρας δε θέλησε βοήθεια, μέχρι εκεί…», είπε η κυρία Γιαννούλα.
Η μητέρα περιέγραψε πως η ίδια με την κόρη της εντόπισαν τον Άγγελο: «δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Άγγελος πήγε και κατέληξε εκεί μόνος του. Υπήρξε και άλλο περιστατικό αν θες τη γνώμη μου. Πώς θα το αποδείξω, τι να κάνω; Να βγω στο δρόμο; Για αυτό λέω τα παιδιά να μιλήσουν...».
«Και κάποιοι Σερραίοι έβγαλαν το πολύ κακό συμπέρασμα και μικρόψυχο, ότι ο Άγγελος φοβήθηκε να ζητήσει βοήθεια από τους γονείς του και κατέληξε κάτω. Με πλήγωσε πολύ, δεν ήμουν τέτοια μαμά. Τον Άγγελο τον βρήκαμε με την κόρη μου, μετά από τη συνεργασία μιας μαμάς ενός φίλου ότι ο Άγγελος χτυπήθηκε αρκετά. Οραματίστηκα σαν μαμά, με τα χέρια στο κεφάλι, όταν τον άφησαν στην οικοδομή μας, τι θα μπορούσε να έκανε ένα παιδί που πονάει. Βγήκαμε με την κόρη μου σε όλες τις πιλοτές της γειτονιάς μήπως αν κάπου αιμορραγούσε, ζήτησε βοήθεια ή έμεινε σε μία γωνίτσα μόνος του. Στην οικοδομή είχαμε κατέβει από την αρχή και τον ψάχναμε, δεν σκεφτήκαμε ποτέ να ανοίξουμε την πόρτα και να βγούμε στον ακάλυπτο. Εκεί δεν πίστευα ποτέ ότι θα πήγαινε ο Άγγελος, μαμά του είμαι, εγώ τον γέννησα, σε καμία περίπτωση. Τι να πω παραπάνω, ήταν ένα έφηβο παιδί…», είπε.
«Ο Άγγελος ίσως πόνεσε και ντρεπόταν να ανέβει, ξέρω εγώ; Τον ψάχναμε σε σημεία φυσιολογικά, να είναι τόσο χτυπημένος να διασχίσει όλο αυτό να φτάσει μέχρι το σπίτι, όλη αυτή την αποθήκη μέσα στο σκοτάδι, να ανοίξει τη σιδερένια την πόρτα, να βγει στην παγωνιά πονώντας και να ξεψυχήσει εκεί; Τι να πω δεν το πιστεύω», συμπλήρωσε.
«Τα παιδιά φοβούνται, εγώ αυτό ξέρω. Πιστεύω ότι τα παιδιά είδαν, δεν ήταν ένας εκεί που τον χτύπησαν, δεν ήταν χάρτινος να υπέκυψε με 10 κλωτσιές. Δεν ήταν καν κλωτσιές από ότι μου είπαν εκ των υστέρων. Δεν ήταν χάρτινος ο Άγγελος, ήταν δυνατός. Δεν υπέκυψε εκεί ο Άγγελος, υπέκυψε εδώ κάτω, με άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε», δήλωσε η κυρία Γιαννούλα.
Η κυρία Γιαννούλα ζήτησε βοήθεια από άλλες μητέρες: «τώρα περιμένω να με βοηθήσουν οι άλλες μαμάδες. Το να κρύβεις το παιδί σου δεν είναι αυριανή βοήθεια για το παιδί σου. Βάλτε τα παιδιά να μιλήσουν, βοηθήστε τα να μιλήσουν, σας εκλιπαρώ. Ζώντας τα παιδιά σας με το φόβο δεν προχωράνε στη ζωή τους. Πρέπει να μιλήσουν για να σταματήσει αυτός ο φόβος και μετά όλοι μαζί, σας το υπόσχομαι, θα φωνάξουμε να ζήσουν τα δικά σας παιδιά».
Υπενθυμίζεται πως η αδερφή του Άγγελου, μιλώντας την Πέμπτη στο MEGA, κατήγγειλε πως στις Σέρρες υπάρχει «μια συμμορία τραμπούκων» την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη». «Εγώ γνωρίζω πως ο ένας δολοφόνος έχει βρεθεί. Τώρα δεν γνωρίζω πόσοι είναι, ένας, δύο, πέντε, δέκα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Πάντως ακόμα και αυτός ο 15χρονος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά, είναι ένας δολοφόνος. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μια συμμορία τραμπούκων εκεί έξω που είναι επικίνδυνη για την πόλη. Είναι επικίνδυνοι για την πόλη και την βρωμίζουν με την παρουσία τους και μόνο», είπε χαρακτηριστικά.
«Όλη η οικογένεια είναι επικίνδυνη. Το καταλαβαίνουν κανείς μόνο και μόνο από τις δηλώσεις που κάνουν, που αλλάζουν καθημερινά. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι οι αρμόδιοι και να τιμωρηθούν. Αυτοί, δεν ξέρω να τους πω νταήδες, τραμπούκους, θα έπρεπε να είναι υπό επιτήρηση. Και αυτοί οι χαρακτηρισμοί ακούγονται μικροί. Δεν ξέρω πως αλλιώς να τους χαρακτηρίσω εκτός από αυριανούς δολοφόνους. Δεν ξέρω πόσοι είναι. Ξέρω ότι εμάς οι γονείς μας, μας μεγάλωσαν με αρχές και αξίες και τους τρεις και μείναμε δύο εξαιτίας του, εξαιτίας τους, δεν γνωρίζω», συμπλήρωσε.
>Όπως είπε η Μαρία, «οι λέξεις αρχές και αξίες, για κάτι τέτοιους δεν ξέρω πως να τους χαρακτηρίσω, είναι πρωτάκουστες και μείναμε δύο εξαιτίας τους, εξαιτίας αυτών των άθλιων συνθηκών. Είναι επικίνδυνοι. Ξέρω ότι με ακούν και μπορούν να με αφουγκραστούν όσοι έχουν μικρά αδέρφια. Δεν εύχομαι σε κανέναν να με νιώσει, ούτε στον χειρότερο εχθρό μου αν και δεν έχω εχθρούς».
«Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη πιστεύω πρέπει οικογενειακώς να τους μαζέψουν οι Αρχές, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μιλάνε με άνεση, λένε ανακρίβειες. Και για όλα τα υπόλοιπα πιτσιρίκια στην ηλικία του αδερφού μου να μιλήσουν αν είδαν κάτι, έστω και το παραμικρό μπορεί να μας φανεί χρήσιμο για την έρευνα που κάνουμε. Μια έκκληση μόνο να μιλήσουν, μπορεί να είναι χρήσιμο ακόμη και το παραμικρό», κατέληξε.
