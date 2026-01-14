Μαθητής ισχυρίζεται ότι είδε τη Λόρα σε σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου, τη ρώτησε αν είναι η εξαφανισμένη 16χρονη και εκείνη έφυγε

Ο ανήλικος περιέγραψε πως πλησίασε το κορίτσι, της έδειξε στο κινητό του τη φωτογραφία από το Amber Alert και τη ρώτησε αν είναι αυτή - Τότε η κοπέλα του απάντησε στα αγγλικά και απομακρύνθηκε με γοργά βήματα.