Μαθητής ισχυρίζεται ότι είδε τη Λόρα σε σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου, τη ρώτησε αν είναι η εξαφανισμένη 16χρονη και εκείνη έφυγε
Ο ανήλικος περιέγραψε πως πλησίασε το κορίτσι, της έδειξε στο κινητό του τη φωτογραφία από το Amber Alert και τη ρώτησε αν είναι αυτή - Τότε η κοπέλα του απάντησε στα αγγλικά και απομακρύνθηκε με γοργά βήματα.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας που έφυγε πριν από έξι ημέρες από το σπίτι της στην Πάτρα και έκτοτε αγνοείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως η ανήλικη βρίσκεται ακόμη εντός των «τειχών» της πρωτεύουσας.
Προς αυτό συγκλίνει και μία μαρτυρία από έναν ανήλικο μαθητή ο οποίος ανέφερε στις Αρχές ότι πριν από δύο ημέρες είδε την 16χρονη να βγαίνει από ένα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται κοντά στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου.
Ο ανήλικος περιέγραψε στους αστυνομικούς πως πλησίασε το κορίτσι, της έδειξε στο κινητό του τη φωτογραφία από το Amber Alert και τη ρώτησε αν είναι αυτή. Τότε η κοπέλα του απάντησε στα αγγλικά και απομακρύνθηκε με γοργά βήματα.
Σύμφωνα με τον ανήλικο, η κοπέλα κρατούσε στα χέρια σακούλες και έφυγε με τα πόδια, κάτι που μαρτυρά πως πιθανόν μένει κάπου εκεί κοντά. Οι αστυνομικοί αναζητούν σχετικό βιντεοληπτικό υλικό καθώς οι κάμερες του σούπερ μάρκετ δεν λειτουργούσαν σωστά.
Υπενθυμίζεται ότι η κοπέλα έφυγε από την αχαϊκή πρωτεύουσα με ταξί, το οποίο την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου.
Εκεί, έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να κινείται στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας, ενώ τα «ίχνη» της έχουν εντοπιστεί σε ένα καφέ, απ' όπου συνδέθηκε στο wi-fi και σε ένα ανταλλακτήριο χρυσού, ελάχιστα μέτρα πιο μακριά.
Στο βίντεο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται η 16χρονη, φορώντας μαύρο μπουφάν και κουκούλα, να περπατά στην οδό Μικράς Ασίας, με κατεύθυνση προς Αθήνα, και να στέλνει μηνύματα στο κινητό της. Περνά μπροστά από ένα φαρμακείο και επιστρέφει για λίγο προς τα πίσω.
Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς ένα ανταλλακτήριο χρυσού και εν συνεχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το κέντρο της Αθήνας.
Οι Αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τα βίντεο από τις κινήσεις της στην περιοχή του Ζωγράφου και προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της μέχρι το κέντρο.
