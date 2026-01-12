Δεύτερη προφυλάκιση για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Ο νεαρός που προφυλακίστηκε, φαίνεται στο βίντεο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, να ασκεί βία σε βάρος του 30χρονου