Δεύτερη προφυλάκιση για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα
Ο νεαρός που προφυλακίστηκε, φαίνεται στο βίντεο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, να ασκεί βία σε βάρος του 30χρονου
Προφυλακίστηκε τη Δευτέρα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ένας από τους συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στον 30χρονο μέσα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.
Ο νεαρός που προφυλακίστηκε, φαίνεται στο βίντεο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, να ασκεί βία σε βάρος του 30χρονου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου, ο οποίος στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να χτυπά το θύμα με ένα σκαμπό.
Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα, εκ των οποίων οι τρεις έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και δύο έχουν προφυλακιστεί.
