Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια και έκτος κατηγορούμενος για την υπόθεση του θανάτου 30χρονου στην Πάτρα
Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια και έκτος κατηγορούμενος για την υπόθεση του θανάτου 30χρονου στην Πάτρα

Στην Ασφάλεια Πατρών παρουσιάστηκε νωρίτερα ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση

Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια και έκτος κατηγορούμενος για την υπόθεση του θανάτου 30χρονου στην Πάτρα
Στην Ασφάλεια Πατρών παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα ένας 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του 30χρονου μετά από ξυλοδαρμό, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε κέντρο διασκέδασης στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Να σημειωθεί ότι σήμερα παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια και ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

Οι δύο άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και κατόπιν αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Επίσης, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων που αναζητούνται για την ίδια υπόθεση.
